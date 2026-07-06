Detención de médica de Gendarmería por narcotráfico en Salta

Una médica de Gendarmería y tres personas más fueron detenidas en Salta por transportar 66 kilos de cocaína, en un caso sin precedentes en la región.

Hoy 16:35

La Sala I de revisión de la provincia de Salta ha ratificado la prisión preventiva de Ivana Portal, quien se desempeñaba como médica en Gendarmería Nacional, junto a tres cómplices, acusados de transportar 66 kilos de cocaína.

Este incidente se produjo en la ciudad de Rosario de la Frontera y estuvo marcado por disparos durante un intento de robo, lo que ha generado gran preocupación en la comunidad local.

El Ministerio Público Fiscal ha calificado este caso como de especial gravedad, ya que es la primera vez que se vincula a una integrante de Gendarmería con un delito de narcotráfico en la jurisdicción.

La investigación, que tiene un plazo de 70 días, ha incluido diversas medidas de prueba, así como el levantamiento del secreto bancario de los imputados, lo que podría revelar más detalles sobre su implicación en el tráfico de drogas.

Ivana Portal fue imputada por transporte agravado de estupefacientes debido a su condición de integrante de una fuerza de seguridad, mientras que su cómplice, Delia Yolanda Tame, una cosmetóloga, enfrenta cargos similares.

Un comerciante salteño, que se encontraba con ellas, fue imputado por tentativa de homicidio y por confabulación para el tráfico de drogas, aumentando la gravedad de los cargos presentados.

Los hechos comenzaron el pasado domingo, cuando una vecina alertó a la policía sobre dudas de auxilio de dos mujeres, quienes afirmaron que eran perseguidas y atacadas a tiros por otros vehículos en la ruta nacional 34.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades descubrieron un duble fondo en el baúl de un automóvil Renault Duster, donde se hallaron 64 paquetes de cocaína que pesaban un total de 66 kilos, consolidando el caso como uno de los más significativos en la lucha contra el narcotráfico en la región.