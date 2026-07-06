Video inédito: el saludo de Cristina Kirchner a Maradona cuando cumplió 60 años

La grabación se conoció este lunes en el marco del juicio por la muerte del Diez. En las imágenes se lo ve a Diego Maradona durante sus últimos días, antes de ser operado por un hematoma subdural.

Hoy 17:16

En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, este lunes se conoció un video inédito del saludo que Cristina Kirchner le envió al Diez por su cumpleaños número 60, apenas semanas antes de su fallecimiento.

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La grabación muestra a Maradona sentado en el comedor de la casa de Brandsen, donde vivía antes de ser operado de la cabeza y cuando todavía se desempeñaba como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

En las imágenes, el exfutbolista aparece acompañado por Vanesa Morla, su asistente, quien le acerca el teléfono para que pudiera escuchar el llamado de la ex presidenta.

“Escúchame, querido, te quería decir que te quiero mucho y quería llamarte en estos 60 porque sos el único argentino, uno de los pocos en verdad, que le ha dado alegrías a la gente y ha puesto a la bandera argentina en lo más alto del mundo. Así que no podía dejar de llamarte”, se la escucha decir a Cristina Kirchner.

El material fue presentado por el abogado Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda, durante la declaración de Vanesa Morla. Sin embargo, los jueces no hicieron lugar a su reproducción dentro de la audiencia y el video se conoció una vez finalizada la primera parte de la jornada.

La filmación generó impacto porque muestra a Maradona físicamente deteriorado. En el breve intercambio, la ex presidenta le pregunta cómo estaba y él responde: “Bien, bien”. Luego, Diego le comenta que estaba yendo hacia Gimnasia.

“Bueno, Dieguito. Nada, querido. Cuídate mucho. Y un beso enorme en estos sesenta años, ¿sí?”, le dice Cristina Kirchner antes de despedirse. El Diez le agradece el saludo y ella cierra el llamado con un mensaje afectuoso: “Te quiero, querido. Gracias”.

Ese mismo día, 30 de octubre de 2020, Maradona fue homenajeado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en la previa del partido entre Gimnasia y Patronato, por su cumpleaños número 60. Su estado de salud generó preocupación, ya que ingresó al campo de juego con visibles dificultades para caminar y se retiró antes del inicio del encuentro por recomendación médica.

Después de aquella aparición, la última que tuvo en público, se profundizaron las consultas médicas. Días más tarde fue atendido en el sanatorio Ipensa, en La Plata, donde se le realizaron estudios clínicos que detectaron un hematoma subdural.

Por ese cuadro, Maradona fue operado en la Clínica Olivos. Luego fue trasladado a una internación domiciliaria en Tigre, donde falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, producto de un paro cardiorrespiratorio.

La aparición del video volvió a poner en el centro de la escena las condiciones en las que se encontraba el Diez durante sus últimas semanas de vida, uno de los puntos que atraviesa el juicio por su muerte.