La EIE-UNSE fortalece su oferta académica con una nueva cohorte del Doctorado en Educación

La nueva cohorte forma parte de la propuesta de posgrado de la EIE-UNSE, orientada a fortalecer la investigación educativa y acompañar la formación permanente de docentes y profesionales de todo el país.

Hoy 18:13

La Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (EIE-UNSE) dio inicio a la 6° cohorte del Doctorado en Educación, una de las propuestas de posgrado de mayor nivel académico que ofrece la institución, destinada a formar investigadores y profesionales capaces de producir conocimiento y aportar respuestas a las demandas actuales del sistema educativo.

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Las actividades comenzaron con el curso de posgrado “Perspectivas teóricas y metodológicas del campo de la didáctica”, a cargo del Dr. Octavio Falconi, que se desarrolló en la sede central de la EIE-UNSE. El seminario constituye el primer espacio formativo de esta nueva cohorte y aborda los principales debates contemporáneos sobre la enseñanza y la investigación educativa.

El inicio de esta nueva etapa representa, además, una oportunidad para destacar el amplio abanico de propuestas académicas que la Escuela para la Innovación Educativa pone a disposición de docentes y profesionales de todo el país, consolidándose como una de las instituciones pioneras en educación universitaria mediada por tecnologías.

Actualmente, la EIE-UNSE cuenta con una oferta académica que comprende carreras de pregrado, grado, posgrado, cursos y propuestas de formación continua, orientadas a responder a las demandas del sistema educativo y a promover el desarrollo profesional permanente.

Entre sus principales propuestas se destacan las Licenciaturas en Educación Inicial, Educación Primaria y Gestión Educativa, dirigidas a docentes que buscan completar su formación universitaria. También forman parte de la oferta el Doctorado en Educación, la Especialización en Docencia Universitaria, la Especialización en Investigación Educativa, además de diplomaturas, postítulos y capacitaciones destinadas a fortalecer la formación de profesionales y personas con oficios que buscan incorporarse al sistema educativo.

Uno de los rasgos distintivos de la Escuela para la Innovación Educativa es su consolidada experiencia en educación virtual, modalidad que permitió ampliar el acceso a la formación universitaria a personas de distintas provincias argentinas, reduciendo las barreras geográficas para el ingreso a estudios superiores.

Los interesados en conocer la oferta académica completa, los requisitos de admisión y las próximas convocatorias pueden consultar toda la información a través del sitio web oficial de la Escuela para la Innovación Educativa.

Más información en:

www.eie.unse.edu.ar

www.facebook.com/eie.unse

www.youtube.com/eie2