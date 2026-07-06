Una dupla integrada por una joven de 12 años ganó el torneo de pádel femenino por el aniversario de Quimilí

La dupla se quedó con el primer puesto en la categoría 8ª Libre Femenina, certamen organizado por la Municipalidad de Quimilí que reunió a 18 parejas durante el fin de semana.

Hoy 19:16

En el marco de los festejos por el 122° aniversario de la ciudad de Quimilí, se desarrolló un torneo de pádel de la categoría 8ª Libre Femenina, organizado por la Municipalidad, que reunió a 18 parejas durante las jornadas del sábado y domingo.

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El certamen tuvo como campeonas a Lucrecia Belén Lizardo Torres y Martina González, quienes se quedaron con el primer puesto tras una destacada actuación a lo largo de la competencia.

Uno de los datos sobresalientes del torneo fue la participación de Lucrecia Belén Lizardo Torres, una joven de 12 años, oriunda de la localidad de Sachay, ubicada a unos 130 kilómetros de Quimilí.

La flamante campeona cursa séptimo grado en la Escuela N° 871 "Virgen de Lourdes", mientras que su compañera de dupla, Martina González, es oriunda de la ciudad de Quimilí.

El torneo formó parte de las actividades deportivas organizadas para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad, promoviendo la participación de jugadoras de distintas localidades y el crecimiento del pádel femenino en la región.