Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 12º
X
WhatsApp

Una dupla integrada por una joven de 12 años ganó el torneo de pádel femenino por el aniversario de Quimilí

La dupla se quedó con el primer puesto en la categoría 8ª Libre Femenina, certamen organizado por la Municipalidad de Quimilí que reunió a 18 parejas durante el fin de semana.

Hoy 19:16

En el marco de los festejos por el 122° aniversario de la ciudad de Quimilí, se desarrolló un torneo de pádel de la categoría 8ª Libre Femenina, organizado por la Municipalidad, que reunió a 18 parejas durante las jornadas del sábado y domingo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El certamen tuvo como campeonas a Lucrecia Belén Lizardo Torres y Martina González, quienes se quedaron con el primer puesto tras una destacada actuación a lo largo de la competencia.

Uno de los datos sobresalientes del torneo fue la participación de Lucrecia Belén Lizardo Torres, una joven de 12 años, oriunda de la localidad de Sachay, ubicada a unos 130 kilómetros de Quimilí.

La flamante campeona cursa séptimo grado en la Escuela N° 871 "Virgen de Lourdes", mientras que su compañera de dupla, Martina González, es oriunda de la ciudad de Quimilí.

El torneo formó parte de las actividades deportivas organizadas para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad, promoviendo la participación de jugadoras de distintas localidades y el crecimiento del pádel femenino en la región.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. España eliminó sobre el final a la Portugal de Cristiano Ronaldo y sacó boleto a los cuartos del Mundial
  2. 2. UEFA apuntó duramente contra FIFA por habilitar a Folarin Balogun en el Mundial: “Cruzó una línea roja”
  3. 3. Gravísimo episodio de violencia de género: acribilló a su mujer y luego se quitó la vida
  4. 4. Brutal: agredió a su hija de 7 años arrojándole agua caliente
  5. 5. EN VIVO | Estados Unidos y Bélgica van por la clasificación a cuartos del Mundial en un duelo que promete
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT