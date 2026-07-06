Así atenderá el comercio en Santiago del Estero durante el 9 y 10 de julio

La Cámara de Comercio e Industria informó la modalidad de trabajo sugerida para el jueves 9 de julio, feriado nacional por el Día de la Independencia, y el viernes 10, declarado día no laborable con fines turísticos.

Hoy 20:33

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero informó la modalidad de trabajo sugerida para los comercios durante el jueves 9 y viernes 10 de julio, en el marco del fin de semana largo por el Día de la Independencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según detalló la entidad, para el jueves 9 de julio, feriado nacional obligatorio, se recomienda que los locales comerciales permanezcan cerrados. La fecha corresponde a la conmemoración del Día de la Independencia, por lo que la actividad tendrá un esquema especial.

Desde la institución recordaron que, de acuerdo con la normativa vigente, los empleadores pueden abrir sus puertas durante un feriado nacional. Sin embargo, los trabajadores no están obligados a asistir a sus puestos laborales.

En caso de que la actividad se desarrolle de común acuerdo entre las partes, la jornada deberá abonarse con el recargo correspondiente, es decir, con un 100% adicional sobre la remuneración habitual.

En tanto, para el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos, la recomendación de la Cámara de Comercio e Industria es que los comercios abran sus puertas y trabajen con normalidad.

De esta manera, la modalidad sugerida establece comercios cerrados para el jueves 9 de julio y atención normal para el viernes 10, con el objetivo de organizar la actividad comercial durante ambas jornadas.