La Marcha de los Bombitos Santiagueños llenará de color el barrio Jorge Newbery

El Jardín de Infantes N° 67 Santa Rita invitó a vecinos y familias a acompañar la actividad este miércoles 8 de julio, desde las 15:30, con un recorrido por las calles del barrio Jorge Newbery.

Hoy 21:00

El barrio Jorge Newbery se prepara para vivir una tarde especial con la Marcha de los Bombitos Santiagueños, una propuesta impulsada por el Jardín de Infantes N° 67 Santa Rita.

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La actividad se realizará este miércoles 8 de julio, desde las 15:30, y tendrá como protagonistas a los niños del jardín, quienes recorrerán las calles del barrio con bombos, música y los colores patrios.

Desde la institución invitaron a las familias y vecinos a acompañar la marcha desde la vereda de sus casas, vistiendo o decorando con los colores de Argentina, en una jornada pensada para compartir en comunidad.

Según se informó, el recorrido comenzará en el Jardín de Infantes N° 67 Santa Rita y se extenderá hasta la rotonda de la Iglesia Santa Rita, en una caminata que buscará llenar de celeste y blanco las calles del sector.

Con entusiasmo, música y espíritu patriótico, la Marcha de los Bombitos Santiagueños se presenta como una propuesta de color para celebrar la identidad local y acompañar a los más pequeños en la previa del Día de la Independencia.