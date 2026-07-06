La Marcha de los Bombitos Santiagueños llenará de color el barrio Jorge Newbery

El Jardín de Infantes N° 67 Santa Rita invitó a vecinos y familias a acompañar la actividad este miércoles 8 de julio, desde las 15:30, con un recorrido por las calles del barrio Jorge Newbery.
El barrio Jorge Newbery se prepara para vivir una tarde especial con la Marcha de los Bombitos Santiagueños, una propuesta impulsada por el Jardín de Infantes N° 67 Santa Rita.
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La actividad se realizará este miércoles 8 de julio, desde las 15:30, y tendrá como protagonistas a los niños del jardín, quienes recorrerán las calles del barrio con bombos, música y los colores patrios.
Desde la institución invitaron a las familias y vecinos a acompañar la marcha desde la vereda de sus casas, vistiendo o decorando con los colores de Argentina, en una jornada pensada para compartir en comunidad.
Según se informó, el recorrido comenzará en el Jardín de Infantes N° 67 Santa Rita y se extenderá hasta la rotonda de la Iglesia Santa Rita, en una caminata que buscará llenar de celeste y blanco las calles del sector.
Con entusiasmo, música y espíritu patriótico, la Marcha de los Bombitos Santiagueños se presenta como una propuesta de color para celebrar la identidad local y acompañar a los más pequeños en la previa del Día de la Independencia.