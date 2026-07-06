Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 10º
X
WhatsApp

La Marcha de los Bombitos Santiagueños llenará de color el barrio Jorge Newbery

El Jardín de Infantes N° 67 Santa Rita invitó a vecinos y familias a acompañar la actividad este miércoles 8 de julio, desde las 15:30, con un recorrido por las calles del barrio Jorge Newbery.

Hoy 21:00

El barrio Jorge Newbery se prepara para vivir una tarde especial con la Marcha de los Bombitos Santiagueños, una propuesta impulsada por el Jardín de Infantes N° 67 Santa Rita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se realizará este miércoles 8 de julio, desde las 15:30, y tendrá como protagonistas a los niños del jardín, quienes recorrerán las calles del barrio con bombos, música y los colores patrios.

Desde la institución invitaron a las familias y vecinos a acompañar la marcha desde la vereda de sus casas, vistiendo o decorando con los colores de Argentina, en una jornada pensada para compartir en comunidad.

Según se informó, el recorrido comenzará en el Jardín de Infantes N° 67 Santa Rita y se extenderá hasta la rotonda de la Iglesia Santa Rita, en una caminata que buscará llenar de celeste y blanco las calles del sector.

Con entusiasmo, música y espíritu patriótico, la Marcha de los Bombitos Santiagueños se presenta como una propuesta de color para celebrar la identidad local y acompañar a los más pequeños en la previa del Día de la Independencia.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. España eliminó sobre el final a la Portugal de Cristiano Ronaldo y sacó boleto a los cuartos del Mundial
  2. 2. UEFA apuntó duramente contra FIFA por habilitar a Folarin Balogun en el Mundial: “Cruzó una línea roja”
  3. 3. EN VIVO | Estados Unidos y Bélgica van por la clasificación a cuartos del Mundial en un duelo que promete
  4. 4. Gravísimo episodio de violencia de género: acribilló a su mujer y luego se quitó la vida
  5. 5. Brutal: agredió a su hija de 7 años arrojándole agua caliente
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT