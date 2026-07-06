Investigan un posible crimen durante un robo tras hallar muerta a una mujer de 88 años en La Banda

La víctima vivía sola en una vivienda del barrio Centro. La puerta de ingreso presentaba signos de haber sido violentada y la Justicia no descarta ninguna hipótesis mientras espera el resultado de la autopsia.

Hoy 21:15

Una mujer de 88 años fue encontrada sin vida durante la mañana de este lunes en el interior de su vivienda del barrio Centro de la ciudad de La Banda, en un hecho que es investigado por la Justicia como muerte dudosa, mientras se intenta determinar si fue víctima de un homicidio durante un presunto robo.

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La víctima fue identificada como Margarita Ruiz, una jubilada que vivía sola en un inmueble ubicado sobre calle Bolivia al 40.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11, luego de que una vecina se comunicara con el personal de Alerta Banda al manifestar su preocupación porque hacía aproximadamente dos días que no veía a la mujer.

Al arribar al domicilio, los efectivos encontraron a la anciana sin vida debajo de una cama. Además, los investigadores constataron que la vivienda estaba completamente revuelta y que la puerta de ingreso presentaba signos de haber sido violentada, por lo que se inició una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, no se observaron lesiones visibles en el cuerpo de la mujer. No obstante, la fiscal a cargo de la causa no descarta ninguna hipótesis y dispuso que este martes se practique la autopsia, con la participación de una junta médica, para determinar la causa del fallecimiento.

Vecinos de la zona señalaron que no sería la primera vez que delincuentes intentaban ingresar a la vivienda de la jubilada y afirmaron que en los últimos tiempos habían ocurrido varios episodios de inseguridad en el sector.

Bruno Villalva, vecino de la víctima, sostuvo: "Aparentemente la han matado. El viernes fue la última vez que la vi. Ella vivía sola y, aparentemente, le entraron a robar. En la zona roban mucho de noche. Ya hubo varios intentos de robo en su casa".

Además, recordó un episodio ocurrido días atrás, cuando la mujer salió de su vivienda durante la madrugada sin llevar las llaves y debió ser auxiliada por los vecinos al quedar sin poder ingresar nuevamente.

Por su parte, otra vecina, Estela Nashim de Brunet, manifestó: "No es la primera vez. La Policía da una vuelta por aquí, pero es una señora de edad que vivía sola. En todo el barrio están entrando a robar. A la vuelta también robaron. Toda la gente vive asustada".

Los vecinos también indicaron que gran parte de la familia de Margarita Ruiz reside en la provincia de Buenos Aires y que en las inmediaciones existen viviendas deshabitadas, una situación que, según afirmaron, favorece la inseguridad en la zona.

Mientras tanto, personal policial, peritos y la Fiscalía continúan trabajando en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido. Los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer si la mujer falleció por causas naturales o si fue víctima de un hecho delictivo.