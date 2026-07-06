La intendente Fuentes inauguró la remodelación integral de la plazoleta Prof. José Gómez Basualdo en el barrio Tradición

Las autoridades estuvieron acompañadas por vecinos e instituciones de la zona, quienes destacaron las mejoras integrales realizadas.

Hoy 21:51

La intendenta, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, inauguraron la puesta en valor de la plazoleta "Prof. José Gómez Basualdo", con el objetivo de recuperar y embellecer uno de los espacios públicos más representativos del barrio Tradición.

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Las autoridades estuvieron acompañadas por vecinos e instituciones de la zona, quienes destacaron las mejoras integrales realizadas, que brindarán un lugar más seguro, accesible y agradable para el encuentro, la recreación y el disfrute de la comunidad.

"Entendemos que los espacios verdes son puntos de encuentro para las familias. Por eso apostamos a seguir acondicionando y refaccionando lugares públicos en todos los barrios, que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes", señaló la jefa comunal.

"Cada espacio que el municipio inaugura pertenece a todos los vecinos de la ciudad, por lo que entre todos debemos asumir el compromiso de cuidarlos y mantenerlos en buenas condiciones, como si fueran nuestra propia casa", expresó.

Por su parte, Benavente destacó "la importancia de continuar recuperando los espacios públicos, entendiéndolos como ámbitos fundamentales para fortalecer la convivencia y promover la integración entre los vecinos".

A su vez, en representación de la comunidad, el vecino Héctor Sequeira agradeció al municipio "por honrar la historia de nuestro barrio con esta emblemática plazoleta y, al mismo tiempo, dejarla como un legado para las futuras generaciones, que seguramente la disfrutarán y cuidarán con el mismo compromiso que nosotros".

Ubicada en la intersección de las calles Colón y Pedro Contreras, la plazoleta cuenta con una superficie aproximada de 1.500 m², donde se ejecutaron nuevas caminerías con baldosas graníticas adoquinadas, bancos corridos e individuales, cestos metálicos para residuos, un sector de merenderos, un área destinada a juegos infantiles y otra equipada con aparatos para la práctica de actividad física al aire libre.