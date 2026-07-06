Bélgica goleó al anfitrión Estados Unidos y se metió en cuartos de final del Mundial

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El seleccionado europeo se impuso por 4-1 en Seattle, dejó afuera a uno de los organizadores del torneo y avanzó a la próxima instancia, donde enfrentará a España por un lugar en las semifinales.
Bélgica es el clasificado a la ronda de cuartos de final de la Copa Mundial 2026 tras golear y dejar fuera a Estados Unidos. Con un contundente 1 - 4 en el marcador, el equipo dirigido por Rudi García ahora se enfrentará a España el próximo 10 de julio.
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Con un doblete de Charles De Ketelaere (’9 y ’33) el marcador se inclinó a favor de la nación europea, por lo que fueron planteando un juego táctico para aprovechar los errores de los norteamericano. Al ‘31 Malik Tillman anotó para el equipo anfitrión, pero no bastó para revertir el ataque. No fue hasta el segundo tiempo que se concretó la victoria de Bélgica y la goleada: una anotación de Hans Vanaken y de última instancia Romelu Lukaku firmó el cuarto tanto.
El conjunto de Las Barras y las Estrellas se despidió de este torneo, se convirtió en el último anfitrión en despedirse de esta edición mundialista. Desde el inicio del juego, la estrategia de Mauricio Pochettino no encontró el espacio para hacerle daño a los belgas.
El ganador de este compromiso enfrentará a España, clasificada a los cuartos de final