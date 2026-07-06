Fernández: el peronista Carlitos Silva lanzó su candidatura a intendente

El acto se llevó a cabo en una sede partidaria colmada en su interior y adyacencias, con la presencia de autoridades provinciales, referentes del justicialismo y militantes de la ciudad.

Hoy 22:45

En una sede partidaria colmada en su interior y adyacencias, el peronismo de Fernández concretó este lunes el lanzamiento de Carlos Emiliano “Carlitos” Silva como candidato a intendente, acompañado por dos listas colectoras de concejales.

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El acto se desarrolló en un marco efusivo y contó con la presencia del senador nacional y titular del PJ santiagueño, José Emilio Neder; el vicegobernador, Carlos Silva Neder; el ministro de Gobierno, Bernardo José Herrera; el ministro de Producción, Néstor Machado; la diputada nacional Estela Neder; y la diputada provincial y exintendenta de la Capital del Agro, Norma “Chuchi” Abdala de Matarazzo, entre otras autoridades.

La apertura estuvo a cargo de Norma “Chuchi” Matarazzo, quien expresó su agradecimiento a la militancia y destacó el acompañamiento al joven dirigente. “Aquí está el sentimiento justicialista acompañando a este joven”, señaló durante su intervención.

Luego, el vicegobernador Carlos Silva Neder remarcó la importancia de la unidad del peronismo y la convocatoria a los distintos sectores de la ciudad, en el marco del proyecto político que impulsa la candidatura de Carlitos Silva.

A su turno, Carlos Emiliano “Carlitos” Silva, comerciante y profesor en Educación para la Salud, de 31 años, agradeció el respaldo recibido y aseguró que viene trabajando con compromiso por la ciudad. “Estamos trabajando con alma y corazón hace mucho tiempo, con el propósito y la esperanza de hacer algo por Fernández y su gente”, expresó.

En otro tramo de su discurso, el candidato afirmó: “Saben de dónde vengo, que no nací con privilegios y que soy humilde, una persona común como cada uno de ustedes, que se ha capacitado con mucho esfuerzo y vive la realidad de cada barrio y paraje, porque soy parte de eso. Fernández es mi bandera y el compromiso es con cada vecino”.

El cierre del acto estuvo a cargo de José Emilio Neder, quien transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez y del senador Gerardo Zamora. Además, agradeció la presencia y el acompañamiento de los demás precandidatos.

“Se hizo una consulta popular y la gente lo referenció a Carlitos, por eso es el candidato. A la juventud no hay que mirarla solo como futuro; cuando hay compromiso, vocación y convicción hay que acompañarla para que sea presente”, subrayó Neder.

Finalmente, destacó la importancia de sumar la fuerza de los jóvenes con la experiencia de los mayores para plantear una alternativa para el pueblo de Fernández a través de este proyecto político.