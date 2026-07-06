Organizado por la Municipalidad comenzó el 2º Encuentro de Escultores en el parque Oeste

Durante seis jornadas, los escultores trabajarán en vivo, permitiendo al público observar de cerca el proceso creativo.

Hoy 21:52

En el marco del mes aniversario de la Madre de Ciudades y organizado por la Municipalidad de la Capital, dio inicio del 2º Encuentro de Escultores, que se llevará a cabo hasta el 11 de julio en el Parque Oeste, en el horario de 9 a 19.

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Durante seis jornadas, los escultores trabajarán en vivo, permitiendo al público observar de cerca el proceso creativo, las técnicas empleadas y la transformación de materias primas como el cemento, la madera y el metal en verdaderas obras de arte.

Formarán parte del encuentro Osiris Nelson Corrales, Luciana Elizabeth Zurita, Salvador Enrique del Jesús Garay, Paula Louro, Walter Daniel Russo y Guillermo Umlandt, bajo la coordinación de Natalia Soledad Vergara, Juan López y Rodolfo Soria.

Este importante encuentro tiene como objetivo promover el arte, fortalecer el intercambio cultural y acercar la escultura a vecinos y visitantes, convirtiendo al Parque Oeste en un espacio de creación, inspiración y encuentro.