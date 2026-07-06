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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 10º
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Policiales

Las Termas: lo identificaron por las cámaras y quedó aprehendido por robarle a un turista cordobés

El sospechoso fue interceptado por efectivos de la Unidad Táctica Motorizada cuando intentó escapar. Está acusado de sustraer un bolso con prendas de vestir y efectos personales.

Hoy 22:35

La investigación por el robo sufrido por un turista cordobés en Las Termas de Río Hondo derivó en la aprehensión de un hombre de 30 años, señalado como el presunto autor del hecho.

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El ilícito había sido denunciado el pasado 4 de julio, luego de que la víctima advirtiera la sustracción de un bolso con prendas de vestir y otros efectos personales desde la caja de una camioneta Toyota que se encontraba estacionada en la ciudad.

En horas de la tarde de este lunes, efectivos de la Unidad Táctica Motorizada realizaban recorridos preventivos por inmediaciones de Avellaneda y Absalón Rojas, cuando observaron a un hombre cuyas prendas coincidían con las registradas por las cámaras de la Sala de Monitoreo Agua Santa.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga a pie, pero fue interceptado a pocos metros. El demorado fue identificado por la Policía como Sosa, alias “Choya”, de 30 años, y trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 50.

De acuerdo con fuentes policiales, la Fiscalía de turno dispuso que el acusado permanezca aprehendido mientras avanza la investigación por el robo denunciado por el turista cordobés.

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