España eliminó sobre el final a la Portugal de Cristiano Ronaldo y sacó boleto a los cuartos del Mundial

La Roja se impuso por 1-0 con un gol agónico de Merino para meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

Hoy 18:26

España consiguió una clasificación dramática a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Portugal en un partido parejísimo, intenso y definido sobre el cierre. El único gol del encuentro lo marcó Mikel Merino, a los 90 minutos, cuando todo parecía encaminarse al tiempo extra.

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El cruce entre dos de los grandes candidatos al título tuvo un primer tiempo entretenido, con situaciones claras para ambos seleccionados. España fue la que más cerca estuvo de abrir el marcador, primero con un mano a mano inmejorable de Mikel Oyarzábal, que definió afuera, y luego con una doble intervención del arquero portugués Diogo Costa ante Lamine Yamal y Álex Baena.

Portugal también tuvo sus chances en la etapa inicial. Joao Félix avisó con un cabezazo y Cristiano Ronaldo intentó con una pirueta, pero ambos intentos fueron contenidos por Unai Simón, que respondió con seguridad en los momentos de mayor exigencia.

En el complemento, el desarrollo se volvió más cerrado. Los dos equipos empezaron a tomar mayores recaudos, conscientes de que cualquier error podía ser decisivo en un partido con clima de “gol gana”.

Los minutos pasaron y la prórroga parecía inevitable. Sin embargo, en el cierre del tiempo reglamentario, España aprovechó una desatención de la defensa portuguesa en una pelota parada. Ferran Torres filtró un pase preciso para Mikel Merino, quien quedó solo dentro del área y definió con categoría para marcar el 1-0.

El gol desató el festejo español y dejó sin reacción a Portugal, que quedó eliminado en una instancia muy dura, luego de haber llegado al torneo como uno de los equipos señalados para pelear por el título.

Con este triunfo, España volvió a clasificarse a los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 16 años. La última vez había sido en Sudáfrica 2010, cuando terminó conquistando el primer y único título mundial de su historia.

El partido también tuvo una fuerte carga emotiva para Cristiano Ronaldo, ya que significó su despedida mundialista con la camiseta de Portugal, en una noche marcada por la eliminación y la nostalgia.

Ahora, La Roja espera rival en cuartos de final, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.