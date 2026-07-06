La UNSE abrirá sus puertas para para orientar a futuros estudiantes universitarios santiagueños

El próximo 27 y 28 de agosto se realizará “La UNSE abre sus puertas”, propuesta destinada a estudiantes del último año del nivel secundario, personas interesadas en iniciar estudios superiores y a toda la comunidad que desee conocer la oferta académica.

Hoy 18:32

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) realizará los próximos 27 y 28 de agosto una nueva edición de "La UNSE abre sus puertas", una propuesta destinada a estudiantes del último año del nivel secundario, personas interesadas en iniciar estudios superiores y a toda la comunidad que desee conocer la oferta académica y los servicios que brinda la institución.

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La actividad se desarrollará de 8.30 a 18 en el predio de la sede central y es organizada por la Comisión de Difusión de Carreras, dependiente de la Secretaría Académica de la UNSE, con la participación de las facultades, escuelas y distintas áreas de la universidad.

La coordinadora de la comisión, Paula Barrera Nicholson, destacó en diálogo con Radio Universidad que se trata de una de las iniciativas institucionales más importantes vinculadas a la orientación vocacional y al acompañamiento de quienes se encuentran definiendo su futuro académico.

"Lo que hacemos es visibilizar todo lo que realiza la universidad, brindando información sobre las carreras, los cursos, los oficios y también sobre los servicios que ofrece la UNSE", explicó.

Conocer la vida universitaria

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán acceder a información detallada sobre las carreras de grado y pregrado que se dictan en las distintas unidades académicas, participar de talleres temáticos vinculados a diferentes disciplinas y recorrer espacios emblemáticos del campus universitario.

Además, se desarrollarán talleres de reflexión vocacional orientados a acompañar a los jóvenes en el proceso de elección de una carrera y en la construcción de sus proyectos personales y profesionales.

"También vamos a realizar recorridos por la universidad para que los estudiantes conozcan los espacios y oficinas que serán parte de sus primeros contactos con la vida universitaria", señaló Barrera Nicholson.

Más allá de las carreras

La propuesta incluirá además información sobre becas, biblioteca, deportes, bienestar estudiantil y otros servicios que la universidad pone a disposición de sus estudiantes.

En ese sentido, la coordinadora destacó el trabajo articulado de distintas áreas institucionales para recibir a los visitantes y brindar una experiencia integral.

“Es importante que quienes nos visitan conozcan no solamente las carreras, sino también todo el acompañamiento que la universidad ofrece para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes”, afirmó.

Abierto a toda la provincia

Desde la organización informaron que la convocatoria está abierta a escuelas de Capital, La Banda y del interior provincial, así como también a personas que deseen asistir de manera particular.

"Es una actividad para toda la comunidad, especialmente para aquellos estudiantes que están próximos a tomar una decisión sobre su futuro. La universidad se pone a disposición para acompañarlos en ese proceso", expresó Barrera Nicholson.

Las instituciones educativas interesadas en participar pueden comunicarse a través del correo electrónico coop.unse@gmail.com, donde recibirán información sobre turnos y modalidades de asistencia.