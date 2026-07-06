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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 13º
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La ración militar de Bolivia se convierte en un fenómeno global

Un video viral ha destacado la ración seca militar de Bolivia, capturando la atención de una audiencia internacional interesada en este producto innovador para las Fuerzas Armadas.

Hoy 19:01

La ración seca militar de combate, elaborada por la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), ha cobrado notoriedad internacional tras ser presentada en España por el creador de contenido Aruncinante.

En su video, el influencer español comparte una degustación de los componentes de la ración militar boliviana, lo que permite a sus miles de seguidores conocer este alimento diseñado específicamente para el abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Bolivia.

Desde Cofadena, se ha resaltado que esta difusión evidencia el creciente interés por la calidad de la ración seca militar boliviana en el ámbito internacional.

“La calidad y el contenido de la ración seca militar de Bolivia elaborada por Cofadena despiertan interés más allá de nuestras fronteras”, declaró la institución, subrayando la importancia de esta visibilidad.

La entidad también enfatizó que la publicación de Aruncinante ha permitido mostrar un producto boliviano a una audiencia global, contribuyendo al posicionamiento de la industria nacional en plataformas digitales.

Diseñada para proporcionar alimentación a los efectivos en operaciones, la ración seca militar incluye productos de larga duración que garantizan el aporte nutricional y energético en condiciones de campaña.

La presentación realizada por Aruncinante representa una nueva vitrina internacional para uno de los productos elaborados por Cofadena, reflejando el creciente interés por las raciones militares de diferentes países entre los creadores de contenido especializados.

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