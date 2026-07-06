Quién era Chatterbox, el youtuber que murió en un trágico accidente en la Ruta 5 junto a su padre

Sebastián Funes tenía 27 años y era el creador de un canal de YouTube especializado en videojuegos y humor. Falleció tras un choque múltiple ocurrido cerca de Pehuajó.

Hoy 19:44

La muerte de Sebastián Funes, conocido en redes sociales como Chatterbox, provocó conmoción entre sus seguidores y en la comunidad de creadores de contenido. El joven youtuber, de 27 años, falleció junto a su padre en un trágico siniestro vial ocurrido este domingo sobre la Ruta Nacional 5, cerca de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires.

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Chatterbox era uno de los creadores argentinos más seguidos dentro del universo gamer. Su canal de YouTube reunía más de 1,6 millones de suscriptores, donde compartía videos vinculados a videojuegos, humor, desafíos, reacciones y transmisiones dirigidas principalmente al público joven.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 349 de la Ruta Nacional 5 e involucró a un automóvil Honda Civic, una camioneta Chevrolet S-10 y un camión. En el auto viajaba la familia del youtuber. Como consecuencia del impacto, murieron Sebastián Funes y su padre, Juan Manuel Funes, quien conducía el vehículo.

En tanto, la madre y la hermana del joven fueron trasladadas a un centro de salud de la zona para recibir asistencia médica. Las demás personas involucradas en el siniestro también fueron asistidas tras el choque.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, que deberán ser confirmadas por las pericias, el siniestro se habría originado cuando uno de los vehículos intentó realizar una maniobra de sobrepaso a un camión. En esas circunstancias, se produjo una colisión frontal con otro rodado que circulaba en sentido contrario.

Sebastián Funes era oriundo de Pehuajó, aunque desde hacía algunos años vivía junto a su familia en la Ciudad de Buenos Aires. Su camino en redes comenzó con videos en plataformas como TikTok, pero fue en YouTube donde logró consolidarse y construir una comunidad masiva.

En 2023, el creador de contenido celebró haber alcanzado el millón de suscriptores en YouTube, un hito que compartió con sus seguidores. Desde entonces, su audiencia continuó creciendo hasta superar los 1,6 millones al momento de su fallecimiento.

Su contenido estaba enfocado principalmente en videojuegos como Fortnite, The Backrooms Game y Stumble Guys, aunque también publicaba reacciones, desafíos y videos de humor. Su estilo espontáneo y su vínculo cercano con la audiencia le permitieron formar una comunidad muy activa.

Además de YouTube, Chatterbox también transmitía en Twitch, donde acumulaba más de 114.000 seguidores, y mantenía una fuerte presencia en TikTok e Instagram, plataformas en las que compartía fragmentos de sus videos, momentos personales y contenido vinculado a tendencias virales.

Uno de sus videos más populares fue publicado en marzo de 2022 y mostraba una interacción durante una partida de Fortnite. Ese contenido superó los cinco millones de reproducciones y se convirtió en uno de los más vistos de su carrera.

En las últimas semanas, el youtuber había compartido publicaciones vinculadas al Mundial 2026 y también promocionaba un evento de Dragon Ball Z en el que iba a competir contra otro creador de contenido, una actividad que sus seguidores esperaban con entusiasmo.

Tras conocerse la noticia de su muerte, cientos de usuarios y creadores de contenido comenzaron a despedirlo en redes sociales con mensajes de afecto. Muchos destacaron la influencia que había alcanzado entre adolescentes y jóvenes que crecieron mirando sus videos.

La investigación por el siniestro continúa en curso y las pericias serán claves para determinar con precisión cómo ocurrió el choque.