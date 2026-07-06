La reacción del streamer fanático de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal

El influencer estadounidense Speed se mostró entre lágrimas y desilusión luego de la derrota de Portugal ante España en los octavos de final del Mundial 2026.

Hoy 20:41

Portugal cayó 1 a 0 frente a España y quedó eliminado del Mundial 2026, marcando además la despedida de Cristiano Ronaldo de los torneos internacionales con su selección. Entre los hinchas, uno de sus mayores fanáticos se convirtió en protagonista viral: Speed, streamer estadounidense con millones de seguidores, no pudo contener la emoción en la tribuna del Estadio Dallas.

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El influencer vestía una camiseta histórica de Portugal con el número 17, el mismo que CR7 usó en sus primeros años en la selección. Al finalizar el partido, se lo vio llorando como su ídolo, mientras otros espectadores grababan la reacción que rápidamente se viralizó en redes sociales. En los pasillos internos del estadio, Speed se recostó en el piso, con lágrimas en los ojos, mostrando la magnitud de su frustración y cariño por Ronaldo.

Lágrimas en la cancha: Cristiano Ronaldo se despide del Mundial

El propio Cristiano Ronaldo también se mostró afectado tras la derrota. Frustrado por la eliminación, quedó solo en la mitad de la cancha, sin la compañía de sus compañeros ni del cuerpo técnico. Durante el camino al vestuario, sus colegas ingresaron al túnel sin acompañarlo, visiblemente afectados por la eliminación.

El partido significó el cierre de la carrera de Ronaldo en los Mundiales, consolidando su legado como la máxima leyenda de la selección portuguesa y dejando una imagen emotiva tanto dentro como fuera del campo.

La reacción del streamer y las lágrimas de Cristiano Ronaldo se convirtieron en los momentos más comentados de la jornada, recordando a los aficionados la dimensión emocional del fútbol y la pasión que genera en seguidores de todas partes del mundo.