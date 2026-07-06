El Depredador que conquistó la feria artesanal de Santiago

Diario Panorama recorrió el predio de ChangoLandia y se encontró con el cosplayer que lleva los cráneos de sus mascotas en su traje del Depredador y que se volvió viral tras un curioso incidente en Paraguay.

Hoy 21:47

Durante un recorrido por el predio de ChangoLandia para cubrir la feria artesanal, el equipo de Diario Panorama se encontró con Edgar Martel, conocido como “El Depredador del PY”, un artista que sorprendió con su cosplay del icónico Depredador.

Martel, nacido en Perú y radicado en Paraguay, confeccionó su traje de manera completamente artesanal y financió el proyecto con su propio esfuerzo. Un detalle muy especial son los cráneos que porta, que pertenecen a sus cuatro mascotas (dos monos y dos perros), a quienes desenterró para acompañarlo simbólicamente a todos los lugares que visita.

Además de su pasión por el cosplay, Edgar ha recorrido 10 países, cruzando fronteras para mostrar su arte en distintos eventos. Sin embargo, también compartió un episodio inesperado: “Caminando por las calles de Paraguay, me paré en una esquina sin darme cuenta que era un banco. El gerente pensó que iba a asaltarlo, me denunciaron y me llevaron a la comisaría por dos horas. Después llegué a la prensa, a la radio, a la tele… me hice viral”, recordó.

Con su creatividad y sus recuerdos vivientes, Edgar Martel se consolida como un referente del cosplay en la región, demostrando que su arte va mucho más allá del disfraz: une memoria, mascotas y aventura en cada aparición.