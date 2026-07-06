EN VIVO | Estados Unidos y Bélgica van por la clasificación a cuartos del Mundial en un duelo que promete

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|-3
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|3
|1
|2
|3
|2
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|1
|1
|3
|3
|
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El equipo de Mauricio Pochettino buscará seguir haciendo historia ante un rival europeo que llega motivado tras una remontada agónica frente a Senegal. Folarin Balogun fue habilitado y podrá jugar.
Estados Unidos y Bélgica jugarán este lunes desde las 21.00, hora argentina, en el Seattle Stadium, por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre España y Portugal.
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