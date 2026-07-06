Cristiano Ronaldo se despidió entre lágrimas del Mundial tras la eliminación de Portugal

El capitán portugués quedó desconsolado luego de la derrota agónica por 1-0 ante España en los octavos de final. Fue su último partido en una Copa del Mundo.

Hoy 20:01

Cristiano Ronaldo vivió una noche cargada de dolor y emoción tras la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado luso cayó 1-0 ante España con un gol agónico de Mikel Merino, y el capitán portugués se despidió definitivamente de una Copa del Mundo.

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Luego del pitazo final, el crack de 41 años no pudo ocultar su tristeza. Se lo vio con el rostro lleno de lágrimas, la mirada fija en el piso y un semblante de absoluta desazón, en una imagen que rápidamente recorrió el mundo.

La caída ante La Roja marcó el cierre de su sexta participación mundialista. Tras el partido, Ronaldo permaneció algunos minutos en el campo de juego, observó distintos sectores del estadio y se mantuvo en soledad, como intentando absorber por última vez el clima de una Copa del Mundo.

En su caminata hacia el vestuario, el capitán portugués continuó con la cabeza gacha, la cinta en la mano y sin emitir palabras. La escena reflejó el peso de una despedida que él mismo había anticipado en la previa del torneo: “Disfrutaré al máximo del que será mi último Mundial”.

El partido se resolvió en el cierre, cuando España aprovechó una desatención defensiva de Portugal. Ferran Torres asistió a Mikel Merino, quien definió con categoría para marcar el único gol y darle a su selección el pase a los cuartos de final.

Para Ronaldo, el Mundial 2026 dejó una marca particular: convirtió tres goles y logró anotar por primera vez en un partido de eliminación directa, cuando marcó el empate parcial ante Croacia en los dieciseisavos de final.

En total, el astro portugués cerró su historia mundialista con 28 partidos oficiales, 11 goles y 2 asistencias. Su mejor actuación colectiva con Portugal fue en Alemania 2006, cuando alcanzó las semifinales.

La derrota ante España no solo significó el final de Portugal en el torneo, sino también el último capítulo de Cristiano Ronaldo en los Mundiales. Una despedida entre lágrimas para uno de los futbolistas más influyentes de la historia del fútbol.