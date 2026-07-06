Alumnos y docentes del turno mañana podrán salir a las 11 por el partido de la Selección Argentina

La Dirección de Nivel Superior autorizó la salida del turno mañana a las 11 para este martes 7 de julio. En tanto, el turno tarde tendrá actividad normal y las instituciones podrán disponer dispositivos para seguir el partido.

Hoy 22:13

La medida fue comunicada a rectores y responsables institucionales de establecimientos de Nivel Superior, con el objetivo de organizar la jornada educativa de este martes 7 de julio, atravesada por la expectativa que genera una nueva presentación de la Selección Argentina.

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De acuerdo con lo informado, las instituciones del turno mañana deberán garantizar el normal funcionamiento hasta las 11:00, horario en el que quedará autorizada la salida de alumnos y docentes.

Además, se aclaró que los establecimientos deberán permanecer abiertos hasta cumplir con el horario habitual de cierre, por lo que cada institución tendrá que ordenar internamente la salida y la permanencia del personal que corresponda.

Para el turno tarde, en tanto, no habrá cambios en el dictado de actividades. Las clases se desarrollarán con normalidad, aunque las instituciones podrán disponer televisores, pantallas, proyectores u otros dispositivos para que la comunidad educativa pueda seguir el partido.