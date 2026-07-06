La intendente Fuentes y el secretario Benavente supervisaron el avance de obra del Teatro del Pueblo

Las autoridades estuvieron acompañadas por funcionarios del área de Obras y Servicios Públicos y responsables de la obra.

Hoy 21:53

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, recorrieron la obra de puesta en valor y modernización del Teatro del Pueblo con el objetivo de supervisar el avance de los trabajos que se llevan adelante para recuperar y preservar uno de los espacios culturales más emblemáticos de la comunidad.

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Las autoridades estuvieron acompañadas por funcionarios del área de Obras y Servicios Públicos y responsables de la obra, quienes brindaron detalles sobre las tareas que se ejecutan, orientadas a mejorar la infraestructura, optimizar las condiciones de seguridad y revalorizar el patrimonio arquitectónico del edificio.

“En este icónico edificio ubicado en el Parque Oeste, se están llevando a cabo diferentes mejoras y remodelaciones para garantizar un espacio más confortable, accesible y funcional para el desarrollo de actividades artísticas, culturales y comunitarias”, indicó la jefa comunal.

“La obra avanza de acuerdo con los tiempos previstos, por lo que esperamos poder inaugurarla antes del aniversario de la ciudad y sumar, de esa manera, un nuevo punto de encuentro para vecinos y turistas al patrimonio cultural urbano”, expresó.

Por su parte, Benavente destacó “la importancia de poner en valor los edificios históricos y comunitarios que existen en todos los barrios para consolidarlos como lugares de encuentro para la comunidad y para que las nuevas generaciones conecten con el patrimonio cultural santiagueño”.

Las tareas contemplan el retiro de la antigua cubierta de chapa, deteriorada por el paso del tiempo, y su reemplazo por nuevos paneles termoacústicos que garantizarán un mejor aislamiento térmico y una mejor acústica en la sala.

También incluyen el acondicionamiento integral del escenario, camarines, ingresos, sanitarios; la actualización de la infraestructura eléctrica; y la renovación de la pintura, entre otras mejoras.