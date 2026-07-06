Scaloni, antes de Argentina-Egipto: “Este Mundial está siendo complicado para todos”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO
Portugal 0
España 1
FINALIZADO
FINALIZADO
México 2
Inglaterra 3
FINALIZADO
21:00
Estados Unidos -
Bélgica -
6 / 07 / 2026
13:00
Argentina -
Egipto -
7 / 07 / 2026
17:00
Suiza -
Colombia -
7 / 07 / 2026
17:00
Francia -
Marruecos -
9 / 07 / 2026
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto
7 / 07 / 2026 17:00
Suiza
vs
Colombia
9 / 07 / 2026 17:00
Francia
vs
Marruecos
11 / 07 / 2026 18:00
Noruega
vs
Inglaterra

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Senegal 2 1 0 1 7 3 4 3
3 Noruega 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Irak 2 0 0 2 0 8 -8 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Argelia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Austria 2 0 1 1 3 5 -2 1
4 Jordania 2 0 0 2 2 5 -3 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Portugal 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Colombia 2 1 1 0 1 0 1 4
3 RD Congo 2 1 0 1 3 2 1 3
4 Uzbekistán 2 0 0 2 1 8 -7 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Inglaterra 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Ghana 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Panamá 2 0 0 2 0 3 -3 0
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Scaloni, antes de Argentina-Egipto: “Este Mundial está siendo complicado para todos”

El entrenador de la Selección Argentina habló en la previa del duelo de octavos de final en Atlanta, analizó la paridad del torneo, defendió el carácter del equipo ante Cabo Verde y dejó pistas sobre los cambios que prepara.

Hoy 19:56
Lionel Scaloni Argentina

A menos de 24 horas del cruce ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, sede del partido que la Selección Argentina disputará este martes desde las 13.00, hora argentina.

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El entrenador habló del presente de la Albiceleste, analizó al rival y también se refirió a la dificultad que están teniendo las selecciones candidatas para imponer diferencias en una Copa del Mundo marcada por la paridad.

Este Mundial está siendo complicado para todos. Francia parecía un rival temible, y lo sigue siendo, pero con Paraguay le costó. Ahora vimos a España con Portugal y lo ganó bien, pero también le costó hasta el último minuto”, sostuvo Scaloni.

En esa línea, explicó que el rendimiento general del torneo está condicionado por distintos factores. “No hay selecciones que han mantenido lo que se venía haciendo hasta antes del Mundial porque los rivales juegan. Es muy difícil, hay condiciones diferentes a lo que se venía viendo en los otros Mundiales”, señaló.

El técnico argentino también apuntó al desgaste físico como una de las claves. “A mi entender, la mayoría de los jugadores que han jugado muchos partidos este año lo están sintiendo y por eso creo que el nivel no es el que estamos acostumbrados”, agregó.

Scaloni profundizó ese análisis al mencionar los viajes, el calor y los diferentes estados del campo de juego como factores que emparejan los partidos. “Todo eso hace que no se puedan ver tanto los favoritismos. Ninguno ha marcado una diferencia grandísima”, remarcó.

Sobre el sufrido triunfo ante Cabo Verde, el entrenador defendió la respuesta anímica de sus jugadores cuando el partido se complicó. “Esta Selección hace años que viene jugando como candidata en todos los torneos y siempre ha jugado bien. Cuando el rival te mete en dificultad o las cosas no salen como uno piensa, no hay una sola manera de ir a ganar”, afirmó.

Y agregó una de las frases más fuertes de la conferencia: “Si no te salen las cosas jugando bien, no juntás pases, hay otras maneras: con la garra, con la intensidad, con los huevos y el espíritu que llevamos adentro todos nosotros. Cuando no se puede jugar bien necesitás eso”.

El DT reconoció que el equipo necesitó sacar carácter para evitar una eliminación temprana. “Yo estaba convencido de que si el equipo no sacaba ese temperamento quedábamos afuera. Argentina siempre fue protagonista del partido y los errores puntuales, como el gol, no nos bajonearon, seguimos atacando. Eso fue una buena señal”, expresó.

De cara al duelo con Egipto, Scaloni prepara modificaciones en el once inicial. Nicolás Tagliafico se perfila para ingresar por Facundo Medina, Julián Álvarez por Lautaro Martínez y Leandro Paredes por Thiago Almada.

Sobre Paredes, quien llegó a la concentración tras una lesión sufrida con Boca en la Copa Libertadores, Scaloni explicó por qué Alexis Mac Allister ocupó su lugar durante su ausencia. “Las veces que Leandro estuvo al 100% después de Qatar ha jugado casi siempre él. Ha venido lesionado después del partido por Copa Libertadores con Boca e hizo un esfuerzo bárbaro para llegar”, indicó.

Creemos que el suplente ideal era Alexis porque Enzo en su equipo está jugando a una altura más, llegando al área. Por eso optamos que, cuando no estaba Leandro, jugase Alexis”, completó.

El entrenador también marcó los aspectos que Argentina deberá corregir ante Egipto. “La idea es, más allá de dominar el partido, no tener esas transiciones que tuvieron ellos y nos hicieron daño. Hay que intentar defendernos con la pelota, estar más finos desde ese aspecto y no hacer las jugadas tan rápidas”, analizó.

En cuanto al rival, Scaloni destacó que Egipto no tiene las mismas características que Cabo Verde y anticipó un partido diferente. “Es una muy buena selección. Además de los jugadores de jerarquía tiene a un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos, tiene una idea marcada de juego y juega bien”, sostuvo.

Es verdad que ha ganado solo un partido de cuatro, pero siempre ha complicado a todos sus rivales. No juega tan bajo, es un equipo que está hecho de otra manera. Ataca bastante diferente. Estamos preparados para lo que sea”, agregó.

La Selección Argentina enfrentará este martes a Egipto en Atlanta, por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá con el vencedor del cruce entre Colombia y Suiza.

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