Lara Perugini es coronada reina en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Lara Perugini fue coronada como reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, destacando la participación e inclusión familiar en el evento.

Hoy 19:41

La asociación Todos Juntos celebró el sábado la coronación de Lara Perugini como su representante para la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Este evento tuvo lugar en las instalaciones del polideportivo del Instituto "Santa Teresita", donde la emoción y la participación familiar fueron protagonistas.

La jornada destacó por un importante despliegue de números musicales y coreografías, preparadas por los profesores de las áreas artísticas, con presentaciones que representaron las cuatro regiones de la provincia. Durante la ceremonia, también se eligieron a Triana Reinaga como primera princesa, Zaira Lizárraga como segunda princesa, Lola Traverso como Miss Simpatía, y Ezequiel Laime como Chico 10.

Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue el tradicional vals, donde las candidatas compartieron un baile junto a sus padres, creando una atmósfera emotiva que tocó el corazón de todos los presentes.

La directora pedagógica de la institución, Andrea Araoz, subrayó que la elección de representantes se lleva a cabo desde hace más de diez años, aunque fue en los últimos cuatro años que la asociación se integró oficialmente a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Gracias a esta integración, los alumnos del Servicio de Educación Integral han podido participar en el tradicional desfile de carrozas, consolidando un espacio de inclusión en la Fiesta Nacional.

Araoz también destacó el acompañamiento permanente de las familias y explicó que la actividad fue diseñada como un evento institucional abierto a toda la comunidad educativa, involucrando a todos los servicios de la asociación, desde los más pequeños hasta los adultos del Centro de Día.

Finalmente, la directora agradeció el compromiso de las familias y de los profesionales que forman parte de la institución, resaltando la importancia de su apoyo en eventos de esta magnitud.