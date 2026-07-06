Mario Pecheny visitó el INDES y analizó los desafíos del sistema científico argentino

El Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES) fue escenario de una charla abierta encabezada por el Dr. Mario Pecheny, vicepresidente de Asuntos Científicos e integrante del Directorio del CONICET en representación del Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades.

Hoy 19:12

La actividad organizada por el INDES, instituto de doble dependencia UNSE - Conicet con anclaje en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, convocó a integrantes de la comunidad académica, investigadores, docentes y estudiantes, quienes participaron de un espacio de intercambio destinado a analizar los desafíos que atraviesa actualmente el sistema científico nacional, las políticas públicas en materia de investigación y el papel estratégico de la producción de conocimiento en el desarrollo del país.

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El encuentro contó además con la participación del rector de la UNSE, Marcelino Ledesma; la decana de la Facultad de Humanidades, Sandra Moreira; la vicedecana, Carla Ferreyra; la secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad, Marta Gutiérrez y la directora del INDES, Celeste Schnyder, quienes acompañaron la jornada y compartieron reflexiones sobre la importancia de fortalecer la investigación científica y el trabajo académico en el actual contexto.

Durante su intervención, Mario Pecheny destacó la importancia de generar espacios de diálogo con las universidades del interior del país en un escenario complejo para la ciencia argentina. "Estamos atravesando un momento que genera preocupación en toda la comunidad científica. Por eso es fundamental encontrarnos, escuchar las distintas realidades y debatir colectivamente cómo sostener y fortalecer un sistema científico que ha sido clave para el desarrollo del país. La ciencia y la tecnología no son un gasto, sino una inversión estratégica para construir futuro", señaló.

Por su parte, el rector Marcelino Ledesma valoró la presencia de autoridades nacionales del sistema científico en la UNSE y remarcó la necesidad de defender la investigación pública. "Las universidades nacionales y los organismos científicos atraviesan desafíos muy importantes. En este contexto, resulta fundamental generar instancias de reflexión que permitan visibilizar el aporte de la ciencia a la sociedad y reafirmar el compromiso con la producción de conocimiento al servicio del desarrollo humano, social y productivo", expresó.

En tanto, la decana Sandra Moreira sostuvo que la actividad permitió abrir un debate necesario sobre el presente de las Ciencias Sociales y Humanidades. "Existe una preocupación compartida por la situación que atraviesa el sistema científico nacional, particularmente en áreas que resultan fundamentales para comprender las transformaciones sociales y contribuir a la formulación de políticas públicas. Estos espacios nos permiten pensar estrategias colectivas para defender y fortalecer la investigación en nuestras universidades", afirmó.

A su turno, la directora del INDES, Celeste Schnyder, destacó que la visita de Pecheny representó una oportunidad para intercambiar miradas sobre los desafíos de la investigación en el actual contexto. "Las instituciones científicas enfrentan un escenario de incertidumbre que exige fortalecer los vínculos entre universidades, centros de investigación y organismos nacionales. Desde el INDES entendemos que es imprescindible sostener ámbitos de debate y producción de conocimiento comprometidos con los problemas de nuestras comunidades y de nuestra región", indicó.

Finalmente, durante la reunión se analizaron distintos aspectos que preocupan a la comunidad científica, como las condiciones actuales para la producción de conocimiento, la situación laboral de becarios e investigadores en formación y las dificultades vinculadas a las prestaciones de salud de la obra social del sector. Los participantes coincidieron en la importancia de promover estrategias de trabajo y articulación a nivel local que contribuyan a fortalecer el sistema científico y acompañar a quienes lo integran.