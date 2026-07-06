Cómo un simple hábito puede resguardar tu seguridad en línea

En la última década, el número de ataques cibernéticos ha aumentado exponencialmente, con un 50% más de incidentes reportados solo en 2022. Adoptar un hábito sencillo puede ser la clave para proteger tu información personal.

Hoy 18:12

La categoría de temas varios incluye un aspecto crucial de la vida moderna: la seguridad en línea. Con el crecimiento de la tecnología, la vulnerabilidad de los datos personales se ha convertido en un tema de preocupación global.

Desde el año 2020, el aumento de los hackeos ha llevado a muchas personas a cuestionar sus hábitos digitales. Un simple hábito que puede marcar la diferencia es el uso de contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta.

Según un estudio de la empresa de ciberseguridad Norton, el 80% de los hackeos se deben a contraseñas débiles o reutilizadas. Por lo tanto, implementar un sistema de gestión de contraseñas, que genere y almacene contraseñas complejas, puede ser una solución efectiva.

Además, es fundamental mantener actualizados todos los dispositivos y aplicaciones que utilizas. Esto incluye la instalación de parches de seguridad y la actualización periódica de software, lo que puede prevenir vulnerabilidades que los hackers suelen explotar.

Otro aspecto a considerar es la verificación en dos pasos, que añade una capa adicional de seguridad. Este método requiere que, además de la contraseña, se confirme la identidad a través de un segundo factor, como un mensaje de texto o una aplicación de autenticación, lo que hace que sea mucho más difícil para un intruso acceder.

Por último, siempre es recomendable estar informado sobre las últimas tendencias en ciberseguridad. Participar en cursos o talleres sobre este tema puede ayudarte a identificar amenazas y adoptar prácticas que fortalezcan tu seguridad personal en línea.