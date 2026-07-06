Javier Aguirre renunció a la Selección de México tras la eliminación del Mundial

El Vasco anunció su salida luego de la derrota 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final

Hoy 18:22

Javier Aguirre dejó de ser el entrenador de la Selección de México tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. El Tri cayó 3-2 ante Inglaterra en el estadio Azteca y el Vasco anunció su salida en la conferencia de prensa posterior al partido.

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“Me despido de la selección, del estadio Azteca, fue mi último partido acá”, expresó el entrenador, visiblemente golpeado por el resultado. Además, aseguró que se va “con mucho orgullo y sentimiento”, tras haber vivido gran parte de su vida futbolística vinculado al combinado nacional.

Aguirre también tuvo palabras para Rafael Márquez, integrante de su cuerpo técnico, a quien ratificó como su sucesor natural al frente del proceso mexicano. “Le di un abrazo a Rafa Márquez, quien continúa con esto, que le vienen cuatro años muy buenos, con una base sólida”, señaló.

La derrota ante Inglaterra dejó un fuerte dolor en el seleccionado local, que buscaba meterse en los cuartos de final después de una campaña muy sólida. “Es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Hoy no pudo ser y no pudimos darle una noche más de alegría a la gente”, lamentó el Vasco.

El entrenador también destacó el carácter mostrado por sus futbolistas durante el torneo y asumió la responsabilidad por la eliminación. “Los 26 jugadores me hicieron muy feliz, deben irse con la cabeza en alto, porque dejaron la piel en el campo y si hay alguna crítica o reproche tiene que ser al entrenador, ya que es el que decide quién y cómo”, afirmó.

En su despedida, Aguirre agradeció el acompañamiento de los hinchas mexicanos durante todo el Mundial. “Le agradezco al pueblo mexicano, los que vinieron, los que no, los que estuvieron desde el Fan Fest, en todo el país. Estos cinco partidos fueron inolvidables”, sostuvo.

El Vasco cerró así su tercera etapa al mando de México, luego de sus ciclos anteriores en 2001-2002 y 2009-2010. En este último período, entre 2024 y 2026, no disputó Eliminatorias por la condición de anfitrión del Mundial, pero dejó un registro de 18 victorias, 5 empates y 4 derrotas en 27 partidos.

La campaña mexicana en la Copa del Mundo fue una de las más destacadas de los últimos años. En la fase de grupos, el equipo consiguió puntaje ideal, con 9 puntos, 6 goles a favor y ninguno en contra. Luego venció 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final, antes de caer frente a Inglaterra.

La derrota ante los ingleses fue el único partido perdido de México en el torneo y también el único en el que recibió goles. Pese al golpe, el ciclo deja una base competitiva para el futuro, con Rafael Márquez encaminado para tomar la conducción rumbo al próximo proceso.