“Lo intenté”: los números de Neymar en su despedida de la Selección de Brasil

El astro paulista confirmó su retiro de la Verdeamarela tras la eliminación ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Hoy 18:10

Neymar Jr. confirmó su retiro de la Selección de Brasil después de la eliminación ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, en una noche cargada de dolor y simbolismo para una de las grandes figuras del fútbol brasileño.

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El seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti cayó 2-1 frente al conjunto europeo y quedó afuera de la Copa del Mundo. El astro paulista ingresó en el segundo tiempo y marcó de penal en tiempo de descuento, aunque su gol no alcanzó para evitar la despedida de la Canarinha.

Tras el partido, en un breve contacto con la prensa brasileña, Neymar confirmó el final de su etapa con la camiseta nacional. “Lo intenté, ahora se acabó, comenzó y terminó aquí”, expresó, visiblemente golpeado por la eliminación.

La frase tuvo un fuerte peso simbólico. El debut de Neymar con la selección mayor de Brasil fue el 10 de agosto de 2010, en un amistoso ante Estados Unidos disputado en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Aquella noche convirtió su primer gol en la victoria por 2-0.

Casi 16 años después, el mismo escenario fue testigo de su último partido con la Verdeamarela, esta vez en una derrota dolorosa ante Noruega por los octavos de final del Mundial.

Neymar da Silva Santos Júnior, nacido en Mogi das Cruzes, en el estado de São Paulo, se despide como el máximo goleador histórico de Brasil, con 80 goles en 130 partidos. Superó a leyendas como Pelé, que marcó 77, y Ronaldo Nazário, que anotó 62.

Además, el actual jugador de Santos queda como el segundo futbolista con más presencias en la historia de la Selección brasileña. Solo lo supera Cafú, con 142 partidos, mientras que Neymar quedó por encima de Roberto Carlos, que disputó 127 encuentros.

Aunque no pudo conquistar la Copa del Mundo ni la Copa América con Brasil, Neymar sí levantó títulos importantes con la camiseta nacional. Fue campeón del Sudamericano Sub-20, ganó la Copa Confederaciones 2013 ante España y obtuvo la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 frente a Alemania.

En todos esos títulos, Neymar tuvo protagonismo directo. Convirtió en finales y fue una pieza decisiva para una generación que lo tuvo como bandera durante más de una década.

Su historia mundialista, sin embargo, quedó atravesada por la frustración. Participó en varias Copas del Mundo, sufrió lesiones en momentos clave y nunca pudo alcanzar el gran objetivo que Brasil persigue desde 2002: volver a levantar el trofeo más importante del fútbol.

La eliminación ante Noruega marcó el cierre de una era. Entre lágrimas, récords y una frase que resume su desgaste emocional, Neymar le puso punto final a su camino con la Selección brasileña.