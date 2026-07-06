La Agrupación Pueblos Libres ratificó su compromiso con el proyecto político que encabeza Roger Nediani

Durante la reunión se destacó la importancia de recorrer los barrios y dialogar con los vecinos para dar a conocer el trabajo realizado por la actual gestión municipal.

Hoy 17:19

La Agrupación Pueblos Libres llevó adelante un encuentro de militantes, dirigentes y referentes políticos, donde se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo territorial para acercar a cada vecino las obras, acciones y transformaciones impulsadas por la gestión de Roger Nediani.

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Durante la reunión se destacó la importancia de recorrer los barrios y dialogar con los vecinos para dar a conocer el trabajo realizado por la actual gestión municipal y las propuestas para los próximos años, convencidos de que Roger Nediani es el mejor candidato para seguir conduciendo el destino de la ciudad.

En ese marco, los presentes manifestaron su firme respaldo a la candidatura de Roger Nediani a la Intendencia, acompañado por Victoria Torres, y expresaron también su apoyo a todos los candidatos a concejales que integran el espacio político.

Desde la Agrupación Pueblos Libres señalaron que continuarán trabajando con unidad, compromiso y militancia para consolidar un proyecto político que prioriza el desarrollo de La Banda, el bienestar de sus vecinos y la participación activa de la comunidad en la construcción de una ciudad con más oportunidades para todos.