El riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Milei y se ubicó en 412 puntos básicos

La semana financiera comenzó con una señal positiva para los activos argentinos, en medio de la presentación del programa financiero del Gobierno hasta 2027. Las acciones también cerraron en alza, con avances destacados en bancos.

Hoy 16:57

El riesgo país volvió a marcar una fuerte señal para el mercado argentino y este lunes se ubicó en 412 puntos básicos, el nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

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La baja se dio en el comienzo de una nueva semana financiera y en el marco de la presentación del programa financiero del Gobierno hasta 2027, que fue dado a conocer por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Durante la exposición, el funcionario sostuvo que el objetivo para un eventual segundo mandato de Milei es que la Argentina alcance la categoría de investment grade. En ese sentido, aseguró que el regreso del país a los mercados internacionales no aparece como una obligación inmediata, sino como “una opción” dentro de la estrategia oficial.

El dato del riesgo país quedó en el centro de la jornada, ya que el indicador cayó hasta los 412 puntos básicos y perforó un nuevo piso durante la era Milei. El antecedente más cercano se remonta al 24 de abril de 2018, cuando había llegado a los 403 puntos básicos.

El clima positivo también se trasladó a la Bolsa porteña. El índice S&P Merval subió 1,6% y se ubicó en torno a los 3.240.000 puntos. A su vez, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street extendieron las ganancias, con un desempeño destacado de los papeles bancarios.

Entre las principales subas se ubicaron BBVA, con un avance de 7,5%, y Banco Supervielle, que trepó 6,9%. En tanto, los bonos soberanos en dólares, entre Globales y Bonares, registraron una mejora promedio cercana al 0,2%.

En su presentación, Caputo remarcó que el Gobierno busca cumplir con todas las obligaciones asumidas y sostuvo que la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar capital de deuda heredada. Además, señaló que los intereses se pagan con superávit fiscal.

“Hay que entender que desde el día uno este es un Gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones”, afirmó el ministro. Luego agregó que la meta oficial es que el ratio deuda-PBI sea cada vez más bajo, para sostener la solvencia del programa económico.

Sobre la posibilidad de volver a colocar deuda en el exterior, Caputo insistió en que no se trata de un objetivo central. “Para nosotros es una opción más, no un objetivo”, sostuvo, al explicar que el Gobierno apunta a refinanciar a tasas más bajas y reducir la dependencia histórica de Wall Street.

El contexto internacional también acompañó parcialmente a los activos argentinos. En Estados Unidos, el Nasdaq Composite avanzó 0,8%, el S&P 500 subió 0,5% y el Dow Jones Industrial Average ganó 0,2%, en una rueda marcada por la recuperación de acciones tecnológicas vinculadas al sector de inteligencia artificial.

Por su parte, el precio del petróleo mostró una leve caída del 0,2%, con el barril de Brent en torno a los 72 dólares para septiembre, luego de la decisión de la OPEP+ de incrementar la producción y tras la reactivación de los flujos por el Estrecho de Ormuz.

De esta manera, los activos argentinos cerraron una jornada positiva, con el riesgo país como principal dato de la rueda y con el mercado atento a la continuidad del programa financiero presentado por el Gobierno nacional.