Conmoción por la muerte del youtuber Chaterbox en un trágico choque en la Ruta 5

El creador de contenido, de 27 años, viajaba junto a su familia cuando el auto en el que se trasladaban protagonizó un choque frontal cerca de Pehuajó. También murió su padre, mientras que su madre y su hermana permanecen internadas.

Hoy 17:03

Una profunda conmoción generó la muerte de Sebastián Funes, conocido en redes sociales como Chaterbox, un popular youtuber argentino que falleció este domingo en un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349, cerca de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires.

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El joven creador de contenido, de 27 años, viajaba junto a su familia cuando el vehículo en el que se desplazaban protagonizó un violento choque frontal. Como consecuencia del impacto, también murió su padre, Juan Manuel Funes, de 54 años, quien conducía el auto.

En tanto, la madre del youtuber y su hermana menor lograron sobrevivir al siniestro y fueron trasladadas a un centro asistencial, donde permanecen internadas bajo atención médica.

Chaterbox se había convertido en uno de los creadores de contenido argentinos más reconocidos dentro del universo gamer. Su canal de YouTube superaba los 1,69 millones de suscriptores, con videos vinculados a videojuegos, desafíos, bromas y contenido de humor, especialmente seguido por adolescentes y jóvenes.

La noticia de su muerte generó una fuerte repercusión en redes sociales. Miles de seguidores comenzaron a despedirlo con mensajes de afecto, recuerdos y fragmentos de sus videos, destacando el vínculo cercano que había construido con su comunidad durante los últimos años.

De acuerdo con las primeras informaciones, el choque se produjo cuando el automóvil en el que viajaba la familia habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso a un camión. En esas circunstancias, impactó de frente contra una camioneta que circulaba en sentido contrario.

Tras el siniestro, personal de emergencia, efectivos policiales y peritos trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y avanzar con las primeras actuaciones. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar con precisión cómo ocurrió el choque.

Los investigadores buscarán establecer la velocidad a la que circulaban los vehículos, las condiciones de la calzada, la visibilidad al momento del impacto y si la presunta maniobra de sobrepaso fue el desencadenante de la tragedia.

La muerte de Chaterbox provocó dolor entre sus seguidores, colegas y otros creadores de contenido, que en las últimas horas lo despidieron públicamente y recordaron la influencia que tuvo en una generación de jóvenes que creció viendo sus videos.