Hombre condenado por robo en San Miguel de Tucumán

Pablo Jorge Giorgi fue condenado a 60 días de prisión efectiva por un robo en San Miguel de Tucumán, donde simuló ser un cliente junto a un cómplice para distraer al vendedor.

Hoy 17:23

El 6 de julio, se realizó una audiencia de juicio abreviado que resultó en la condena de Pablo Jorge Giorgi a 60 días de prisión efectiva.

El individuo fue declarado coautor penalmente responsable del delito de hurto simple en el marco de una investigación llevada a cabo por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV.

El fiscal Carlos Saltor lideró la investigación y durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Alfredo Palacios expuso los términos del acuerdo alcanzado.

El ilícito tuvo lugar el 23 de mayo, a las 15:50 horas, en un establecimiento comercial de tecnología en la calle 24 de Septiembre al 78, en San Miguel de Tucumán.

Según la teoría del caso presentada, Giorgi entró al local junto a un cómplice con la intención de adquirir un parlante, pero aprovechó un descuido para sustraer productos.

Las cámaras de seguridad y las declaraciones del encargado del local fueron fundamentales para acreditar la autoría del delito.

La fiscalía consideró como circunstancia agravante los antecedentes penales del imputado, aunque su situación socioeconómica vulnerable fue reconocida como atenuante.