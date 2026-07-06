Marcelo Bernasconi se reunió con Elías Suárez para analizar proyectos y planificar nuevas acciones para Sumampa

Durante el encuentro dialogaron sobre las iniciativas en marcha y planificaron nuevas acciones orientadas al desarrollo de la ciudad, con el respaldo del Gobierno provincial.

Hoy 16:19

El candidato a intendente de Sumampa por el Frente Cívico mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, en la que analizaron los proyectos que se encuentran en ejecución y avanzaron en la planificación de nuevas acciones para el desarrollo de la ciudad.

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Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre distintas iniciativas destinadas a fortalecer el crecimiento de Sumampa y coordinar políticas que permitan dar continuidad a obras y programas previstos para la comunidad.

En ese marco, el candidato destacó la importancia del acompañamiento del Gobierno provincial y del trabajo conjunto para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo local y a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, remarcó que la articulación con la Provincia resulta clave para concretar nuevos proyectos y consolidar el crecimiento de Sumampa, con una planificación orientada a atender las necesidades de la comunidad y promover su desarrollo.