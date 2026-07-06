Gonzalo Heredia y Brenda Gandini disfrutan de una escapada romántica

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se escapan a Villa La Angostura para disfrutar de unos días de amor en pareja sin sus hijos, Eloy y Alfonsina.

Hoy 15:28

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia han elegido el invierno patagónico como el escenario perfecto para reencontrarse en un ambiente de romanticismo y tranquilidad. Sin la compañía de sus hijos Eloy y Alfonsina, la pareja de actores se ha trasladado a Villa La Angostura, donde se alojan en un hotel boutique que destaca por su arquitectura victoriana y su impresionante piscina infinity con vista a la cordillera.

La escapada ha sido documentada en las redes sociales de ambos actores, quienes han compartido cada momento de su viaje. La primera imagen que publicaron muestra a Brenda y Gonzalo posando en el muelle de madera del hotel, con el lago turquesa y un paisaje nevado como telón de fondo. Brenda se encuentra vestida con un gorro de piel negra y una campera oscura, mientras que Gonzalo opta por un gorro claro y anteojos de sol.

Gonzalo también ha sido capturado en el interior del hotel, donde una imagen lo muestra en un salón con un techo de vidrio que permite la entrada de luz natural. Rodeado de una biblioteca de madera oscura y un sofá con estampado floral, el actor se muestra pensativo, con las manos en los bolsillos, en un espacio que combina lo rustico y lo refinado.

En el exterior, el paisaje presenta un ambiente distinto. Gonzalo es visto solo en el muelle, con el lago gris y un cielo cubierto. Sus pies descalzos reposan sobre la madera mojada, mientras veleros se observan amarrados en el fondo. Esta imagen se complementa con otra que muestra la fachada del hotel, un edificio de azul pizarra con ventanas de arco y montañas nevadas recortadas contra el cielo.

La piscina del hotel se convierte en otro de los escenarios destacados de su viaje. En dos fotografías tomadas en diferentes momentos del día, el vapor del agua caliente contrasta con el aire helado. En una imagen matutina, una figura se asoma al borde de la piscina infinity, mientras la cordillera nevada se tiñe de rosa con la luz del amanecer.

Los senderos del predio también fueron explorados por la pareja. Gonzalo camina por un bosque nativo con un bastón de madera, mientras que Brenda se aventura por un pasaje cubierto de bambú, donde las cañas forman un túnel vegetal que la envuelve en un ambiente mágico.

El viaje se tornó más divertido cuando dos patos se acercaron a la orilla del lago, y la pareja bromeó diciendo que eran sus hijos, Eloy y Alfonsina, reemplazados por estas aves patagónicas. La noche culminó con una hermosa imagen de Gonzalo bajo un cielo estrellado, con la luna llena iluminando el paisaje invernal.