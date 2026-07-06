Alumnos del Colegio Dr. René Favaloro participaron de una jornada de prevención en adicciones

La actividad fue organizada por la Dirección de Prevención en Adicciones e incluyó charlas, exposiciones y espacios de reflexión sobre salud mental, bullying, prevención del suicidio y consumo de sustancias.

Hoy 15:17

Dirección de Prevención en Adicciones, perteneciente a la Secretaria de Coordinación y Desarrollo Territorial, realizó una jornada de convivencia para los alumnos del Colegio Secundario Dr. René Favaloro en conmemoración al “Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Drogas”.

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De dicha convivencia participaron directivos y alumnos de dicho establecimiento, en la cual expusieron trabajos sobre distintos temas como: salud mental, bullying, prevención del suicidio, trabajo infantil, y distintas sustancias y se compartió un agradable desayuno.

Al respecto, la directora del área, Gabriela Diamante, agradeció la predisposición y cooperación de la rectora de la institución, Lic. Elizabeth Dorado y el personal del establecimiento por sumarse a las propuestas ofrecidas que buscan estimular las habilidades sociales, fomentar conductas saludables y del cuidado del cuerpo; como así también, fortalecer el vínculo de los adolescentes con los adultos referentes como red de cuidado.

Los interesados en conocer este y los demás servicios que se ofrecen desde la Dirección de Prevención en Adicciones pueden dirigirse de lunes a viernes de 8 a 13 a sus oficinas ubicadas en avenida Besares N° 239 o comunicarse al 3855140921.