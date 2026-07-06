Se invita a los bandeños a celebrar el 110° Aniversario de la Independencia de la Patria

La celebración comenzará con el tradicional izamiento de la bandera y continuará con el acto oficial, del que participarán autoridades, instituciones y delegaciones escolares.

Hoy 15:13

La Municipalidad de La Banda invita a los vecinos a participar de las actividades programadas por el 110° Aniversario de la Independencia de la Patria este jueves 9 de julio.

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Las actividades iniciarán a las 8.45 en la Plaza Belgrano con el tradicional izamiento de la bandera nacional con un posterior desayuno patrio que será compartido entre todos los presentes.

Seguidamente a partir de las 10 se desarrollará el acto oficial protocolar con la presencia del intendente Ing. Roger Nediani, autoridades del Honorable Concejo Deliberante de La Banda, funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, representantes de instituciones culturales e históricas y delegaciones escolares.

Como parte del acto contará con la participación de instituciones escolares, fuerzas armadas, agrupaciones culturales y tradicionales como parte de una propuesta que conjuga identidad, tradición y espectáculo.