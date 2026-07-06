Jésica Cirio recibió casi US$ 700.000 y más de $70 millones de casas de juego y firmas de fitness

Los datos surgen de un informe patrimonial de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que fue incorporado a la investigación que involucra a Martín Insaurralde.

Hoy 15:25

La modelo y conductora Jésica Cirio recibió casi US$ 700.000 y más de $70 millones por parte de firmas vinculadas al fitness y empresas de juego, de acuerdo con el informe patrimonial elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

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El documento fue incorporado a la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, en el marco de las averiguaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Según el informe, los ingresos provenientes de Zumba Fitness LLC, empresa con base en Miami, reunieron un total de US$ 693.000 transferidos entre 2016 y 2023. Cirio representaba a esa firma en la Argentina y realizaba acciones como conductora y modelo. Sólo durante 2017, habría percibido US$ 234.009 de esa compañía.

Por otra parte, las empresas nacionales de juego Desarrollos Turísticos Victoria S.A., vinculada al Hotel Termas Victoria, y Casino de Victoria S.A., ambas pertenecientes al empresario Daniel Mautone, además del Hipódromo Argentino de Palermo, le pagaron un total de $71 millones entre 2021 y 2023.

Esos pagos se habrían realizado mediante facturas mensuales por montos que rondaban entre $1.210.000 y $1.512.500. La Justicia busca determinar si se trató de retribuciones reales por servicios comerciales y acciones publicitarias, o si pudieron funcionar como retornos encubiertos destinados a Insaurralde.

Otro de los puntos señalados en la causa es la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) de Cirio, por haber sido esposa de un funcionario público que ocupó cargos de relevancia. Ese elemento forma parte del análisis sobre la evolución patrimonial de la modelo y el origen de los fondos investigados.

En ese contexto, Cirio permanece imputada en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y se investiga si participó en maniobras de blanqueo de activos, además de la legalidad del incremento de su patrimonio.

Como parte de las medidas ordenadas, la Justicia realizó allanamientos en sus propiedades para secuestrar documentación y rastrear dinero, con el objetivo de establecer cómo fueron adquiridos distintos inmuebles y bienes personales.

Paralelamente, la modelo entregó su teléfono celular, que ahora será peritado. El dispositivo quedó bajo resguardo luego de que Cirio se presentara ante Gendarmería y aportara las claves correspondientes.

La medida se produjo después de la difusión de videos en los que se la observa mostrando fajos de dólares guardados en bolsas plásticas dentro de un vestidor, material que también quedó bajo análisis en la investigación.