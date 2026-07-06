Infantino reconoció un llamado de Trump por el caso Balogun y le tiró la pelota al Comité Disciplinario

El presidente de la FIFA admitió que habló con el mandatario estadounidense, pero remarcó que la habilitación del delantero fue una decisión de los órganos judiciales independientes del organismo.

Hoy 14:39

El escándalo por la habilitación de Folarin Balogun sigue generando repercusiones en pleno Mundial 2026. Después de que Donald Trump reconociera públicamente que pidió revisar la expulsión del delantero estadounidense, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también habló del tema y admitió que recibió un llamado del mandatario.

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Balogun había sido expulsado con roja directa en el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, por una infracción considerada de juego brusco sobre Tarik Muharemovic. En principio, esa tarjeta lo dejaba afuera del cruce de octavos de final ante Bélgica.

Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió suspender la aplicación de la sanción automática por un período de prueba de un año, por lo que el atacante quedó habilitado para jugar el partido decisivo. La medida no anuló la roja, pero sí postergó el cumplimiento de la suspensión.

La polémica escaló cuando Trump aseguró que fue él quien impulsó la revisión del caso. Pocos minutos después, Infantino difundió una declaración en la que reconoció la comunicación con el presidente estadounidense, aunque buscó despegarse de la resolución final.

“Discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el presidente de los Estados Unidos y, en este asunto, recibí una llamada de Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes”, señaló el titular de la FIFA.

Infantino sostuvo que durante esa conversación le explicó a Trump que existía un proceso legal en curso y que el caso debía ser resuelto por los órganos competentes del organismo.

“Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”, afirmó.

En esa línea, el dirigente suizo trasladó la responsabilidad de la decisión al Comité Disciplinario y remarcó que los órganos judiciales de la FIFA actúan de manera autónoma.

“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos”, expresó.

Incluso, Infantino dejó una frase llamativa al asegurar que se entera de las resoluciones disciplinarias cuando son publicadas. “Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten y a veces me sorprenden”, sostuvo.

El presidente de la FIFA agregó que puede estar de acuerdo o no con algunas resoluciones, pero que respeta la autonomía de los órganos judiciales. “Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, completó.

La decisión generó una fuerte controversia internacional. Desde distintos sectores cuestionaron el criterio disciplinario aplicado en plena competencia, especialmente porque una roja directa suele implicar al menos una fecha de suspensión automática.

El caso también provocó malestar en Europa. Según reportes internacionales, la UEFA y federaciones como la de Bélgica cuestionaron la resolución y advirtieron sobre el impacto que puede tener en la credibilidad del torneo.

Por ahora, Balogun queda habilitado para integrar el equipo de Mauricio Pochettino ante Bélgica, en un cruce clave por los octavos de final. Si durante el próximo año comete una falta de gravedad similar, la suspensión pendiente podría hacerse efectiva y acumularse con una nueva sanción.