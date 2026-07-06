Un joven agredido y robado en San Francisco de Álava

Un joven de 19 años fue agredido y robado en San Francisco de Álava, siendo hospitalizado con lesiones en la cabeza tras el ataque.

Hoy 14:10

En un episodio de violencia y robo, un joven de 19 años fue agredido en San Francisco de Álava, Jujuy, cuando un delincuente fingió necesitar ayuda.

El ataque ocurrió alrededor de las 20 horas, en las cercanías de la rotonda que conduce al puente General Arias, donde la víctima fue sorprendida por su agresor.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el joven se acercó a un hombre que le pidió asistencia, pero fue atacado a golpes y despojado de su teléfono celular.

Tras el ataque, la victima fue encontrada en estado de gravedad, con lesiones visibles en el rostro, por un vecino que escuchó el incidente y alertó a las autoridades.

El Sistema de Emergencias 911 recibió la llamada y envió una comisión de efectivos policiales al lugar, quienes constataron la situación y solicitaron asistencia médica para el joven.

El equipo del Same trasladó a la víctima al hospital 'Pablo Soria', donde fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneal leve y quedó bajo observación médica.

A pesar de las diligencias realizadas por la policía en busca del agresor, las búsquedas no lograron dar resultados positivos, y la denuncia fue formalizada en la Subcomisaria San Francisco de Álava.