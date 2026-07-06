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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 16º
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Locales

La Fan Zone en el Fórum vuelve a reunir a los santiagueños para vivir Argentina vs. Egipto

La propuesta será este martes 7 de julio, desde las 10, con entrada libre y gratuita. Habrá pantalla gigante, patio gastronómico, juegos, sorteos y actividades para alentar a la Selección.

Hoy 14:57

La Dirección General de la Juventud del Gobierno de Santiago del Estero, junto a la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital, invitan a toda la comunidad a participar de una nueva edición de la Fórum Fan Zone, que se realizará este martes 7 de julio, desde las 10, en el Fórum Centro de Convenciones.

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En esta oportunidad, los fanáticos podrán vivir toda la emoción del encuentro entre Argentina y Egipto en un espacio especialmente preparado para acompañar a la Selección Argentina, con una propuesta recreativa, gastronómica y de entretenimiento destinada a jóvenes, familias y público en general.

Bajo el lema “La pasión nos une”, la jornada contará con una amplia variedad de actividades para disfrutar durante la previa y el desarrollo del partido.

Los asistentes podrán seguir el encuentro en vivo a través de una pantalla gigante y también disfrutar de un patio gastronómico con food trucks, Zona Gamer, torneo de metegol, Zona de Emprendedores Jóvenes, juegos recreativos, sorteos y premios.

La iniciativa busca consolidar un espacio de encuentro donde el deporte, la recreación y el emprendedurismo juvenil se integren en una experiencia abierta a toda la comunidad, fortaleciendo la participación de los jóvenes y promoviendo el talento local.

Desde la organización invitaron a todos los santiagueños a acercarse con la camiseta celeste y blanca para compartir una nueva jornada de aliento a la Selección Argentina en un ambiente de fiesta, compañerismo y unión.

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