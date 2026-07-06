Nacho Laterza vuelve a la Liga Nacional y se convirtió en el nuevo refuerzo de Quimsa

El base bonaerense viene de consagrarse campeón en Brasil con Sesi Franca y se suma al equipo de Lucas Victoriano para disputar la Liga Nacional 2026/27 y la BCLAmericas.

Hoy 13:05

Quimsa confirmó la llegada de Juan Ignacio “Nacho” Laterza como nuevo refuerzo para afrontar la Liga Nacional 2026/27 y la BCLAmericas. El base bonaerense regresa al básquet argentino después de consagrarse campeón en Brasil con Sesi Franca.

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Laterza, nacido en Necochea, tiene 29 años y mide 1,81 metros. Viene de disputar la NBB de Brasil con Franca, donde promedió 7.6 puntos y 3.8 asistencias, siendo parte de un plantel campeón.

El flamante refuerzo de la Fusión ya cuenta con experiencia en la Liga Nacional, donde vistió las camisetas de Estudiantes de Concordia, Argentino, Ferro y Oberá.

Con su incorporación, el equipo dirigido por Lucas Victoriano continúa dándole forma al plantel para la próxima temporada. Hasta el momento, Quimsa ya confirmó a Tayavek Gallizzi, Matías Solanas, Nicolás Copello, Javier Saiz e Ignacio Laterza.

Tras oficializarse su llegada, Laterza expresó su entusiasmo por este nuevo desafío en Santiago del Estero.

“Estoy muy contento y entusiasmado de llegar a una institución como la de Quimsa. Con las mejores expectativas de poder tener un gran año, lograr los objetivos que nos propongamos y poder dejar al club en lo más alto”, señaló el base.

De esta manera, Quimsa suma conducción, experiencia y jerarquía en el perímetro con un jugador que llega en un gran momento, luego de levantar un título internacional y con el objetivo de ser protagonista en la próxima temporada.