Central Córdoba sumó al defensor colombiano Felipe Aguilar

El futbolista de 33 años llegó libre, superó los exámenes médicos y firmó contrato con el Ferroviario hasta diciembre de 2027.

Hoy 11:32

Central Córdoba continúa reforzando su plantel de cara al segundo semestre de la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA y confirmó la incorporación del defensor colombiano Felipe Aguilar.

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El futbolista, de 33 años, nació en Charta, Colombia, y debutó profesionalmente en Atlético Nacional de Medellín, club en el que inició una extensa trayectoria dentro del fútbol sudamericano.

A lo largo de su carrera, Aguilar también vistió las camisetas de Alianza Petrolera, Santos de Brasil, Atlético Paranaense, Lanús, América de Cali, Independiente, Águilas Doradas y Deportivo Cali.

El defensor llegó en condición de libre, se realizó los estudios médicos correspondientes y luego firmó su contrato con el Ferro, vínculo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

De esta manera, Central Córdoba suma una nueva alternativa para la defensa en la previa del reinicio de la competencia oficial.