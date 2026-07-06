Caputo presentó el plan para afrontar la deuda hasta 2027 y ratificó el rumbo económico

El ministro afirmó que el Gobierno buscará refinanciar los vencimientos al menor costo posible y aclaró que acudir a los mercados internacionales será una alternativa, no una meta. También defendió la solidez del programa económico.

Hoy 11:33

El ministro de Economía, Luis Caputo, presenta el programa financiero para lo que resta de este año y todo 2027. El anuncio se da en un contexto en el que el riesgo país opera en mínimos de los últimos ocho años y cuando faltan tres días para que el Gobierno tenga que pagar US$4300 millones a los bonistas privados.

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Acompañado por su viceministro, José Luis Daza, y por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, el jefe de Hacienda enfatizó que el programa apunta a refinanciar los vencimientos de capital de los próximos 18 meses “a la menor tasa posible”. En tanto, los intereses de deuda se pagan con el supéravit primario, dijo Caputo.

“Este es nuestro objetivo y no quiere decir, como dicen algunos, que hay que mostrarle al mercado que tenemos acceso, eso lo sabemos hace mucho tiempo. Pero no nos ´permitimos´esas ventanas porque la tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia", planteó Caputo.

En ese sentido, enfatizó que una emisión de deuda en el mercado externo “es una opción, no un objetivo”. Y reseñó que el programa financiero tiene “opcionalidades, es decir fuentes de financiamiento alternativas con tasas mucho más baratas”.

Caputo ejemplificó con que “hace tiempo nos ofrecieron emitir US$5000 millones a 10 años a un tasa de 12,5%. Hoy nos financiamos al 6% a 10 años. Le hicimos ahorrar a los argnetinos US$3300 millones”.

A su turno, el secretario de Finazas planteó que “hay fuentes de financiamiento alternativas que van a terminar siendo una opción y que no las estamos suponiendo en el programa financiero. Pero que podrían estar eventualmente, y eso nos permite ganar opcionalidad: usarlas eventualmente si las necesitamos y las condiciones están. Lo bueno es que lo podemos cerrar sin usarlas”, sostuvo Furiase.

En el mercado esperan que el Gobierno disipe incertidumbre con el anuncio de Caputo. “La presentación de las fuentes de financiamiento para los próximos 18 meses debería despejar las dudas sobre la capacidad de pago de los compromisos externos y así lograr una mayor compresión en los rendimientos”, sostuvo el equipo de Research de Puente.

El Ministerio de Economía recurrió a distintos mecanismos para afrontar los pagos de deuda para los proximos 18 meses.

En ese sentido, el equipo liderado por Luis Caputo proyecta necesidades para cubrir vencimientos por US$19.200 millones y fuentes de financiamiento por US$22.900 millones “sin necesidad de acceder a los mercados internacionales de deuda”.

Entre las fuentes de financiamiento que enumeró el secretario de Finanzas, Federico Furiase, aparecen:

Refinanciación de toda la deuda intra sector público;

Compra de divisas al Banco Central por US$6700 millones;

Emisión de bonos bajo ley local, por US$6000 millones;

Préstamos privados con garantía de organismos internacionales por US$4000 millones;

Organismos internacionales, excluido el FMI, por US$2800 millones;

Desembolsos del FMI por cumplimiento del programa, por US$1900 millones;

Privatizaciones, US$800 millones hasta fin de año.

Así el equipo económico estima un superávit financiero de US$ 3700 millones en 2026, lo que le permitirá fortalecer el perfil de deuda para el próximo año.

“Los vencimientos en 2027 son menos desafiante. Con refinanciar la deuda bajo legislación local, ya es suficiente”, sostuvo Caputo.

Para el año próximo en tanto, el Gobierno aseguró que espera necesidades financieras por US$24.900 millones y fuentes de financiamiento exactamente por ese monto.

Entre las principales opciones para afrontar esos pagos en dólares, el secretario de Finanzas planteó las siguientes: