El invierno no afloja: el SMN anticipa otra semana con mañanas heladas

Tras una jornada con temperaturas bajo cero, el pronóstico indica que el frío seguirá siendo protagonista en Santiago del Estero.

Hoy 09:05

El intenso frío continuará siendo protagonista en Santiago del Estero durante los próximos días. Luego de una mañana en la que, cerca de las 9, la temperatura todavía era de -0,9°C y la sensación térmica alcanzaba los -3,6°C, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las bajas temperaturas persistirán a lo largo de la semana.

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Para el martes se espera una mínima de 2°C y una máxima de 20°C. El miércoles la temperatura oscilará entre los 6°C y los 21°C; el jueves, entre 9°C y 21°C; mientras que el viernes se prevé una mínima de 11°C y una máxima de 20°C.

Aunque las máximas rondarán los 20 grados durante las tardes, las mañanas y las noches continuarán siendo frías, por lo que el abrigo seguirá siendo indispensable para quienes deban salir de sus hogares.

De acuerdo con el SMN, el alivio llegará de manera gradual, pero por ahora el invierno seguirá haciéndose sentir en la provincia, con jornadas que mantendrán el ambiente fresco y el riesgo de heladas durante las primeras horas del día.