Trump se burló de Meloni y pidió una “perimetral” antes de volver a cruzarse en la OTAN

El presidente de Estados Unidos publicó un meme en Truth Social con una foto de la primera ministra italiana y una frase que sorprendió. El gobierno de Italia evitó responder a la provocación.

Hoy 08:56

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar su relación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, luego de publicar en redes sociales una imagen editada en tono de burla contra la mandataria europea.

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A través de su cuenta de Truth Social, Trump compartió una foto en la que se ve a Meloni mirándolo durante la cumbre del G7 realizada en junio en Évian-les-Bains, Francia. Sobre la imagen, el mandatario estadounidense escribió: “Se necesita una orden de alejamiento”, una medida que en Argentina suele conocerse como “perimetral”.

La publicación se conoció en la previa de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde ambos líderes volverán a coincidir, y volvió a exponer el deterioro de una relación política que hasta hace pocos meses parecía cercana.

El conflicto entre ambos había comenzado luego de que Trump asegurara que Meloni le pidió “una y otra vez” tomarse una foto con él durante el encuentro del G7. Incluso, el presidente estadounidense afirmó que accedió a la imagen “por pena”.

La primera ministra italiana rechazó esas declaraciones y las calificó como “completamente inventadas”. En ese momento, Meloni se mostró “asombrada” por los dichos y respondió con firmeza: “Hay una cosa que él debería recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás”.

Según trascendió en medios italianos, el gobierno de Italia decidió no responder públicamente al nuevo posteo de Trump. La estrategia sería evitar que el episodio escale y mantener el vínculo institucional con Estados Unidos pese a las diferencias personales entre ambos dirigentes.

La tensión también había crecido semanas atrás, cuando Trump criticó a Meloni por la postura de Italia frente al conflicto con Irán y cuestionó su popularidad interna. La líder italiana respondió entonces que su nivel de apoyo “no es asunto” del mandatario estadounidense y defendió su política exterior.

Meloni, referente de un gobierno de coalición ultraconservador, había sido considerada una de las aliadas más cercanas de Trump en Europa. Sin embargo, los últimos cruces públicos dejaron en evidencia un fuerte distanciamiento entre ambos.