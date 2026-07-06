Ola polar: las recomendaciones para cuidarse del frío y prevenir enfermedades respiratorias

Ante las bajas temperaturas que afectan a Santiago del Estero, las autoridades recuerdan una serie de medidas para evitar complicaciones de salud, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

Hoy 09:07

Las bajas temperaturas que afectan a Santiago del Estero obligan a reforzar los cuidados para evitar enfermedades respiratorias y otros problemas asociados al frío.

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En ese sentido, las autoridades recomiendan tomar una serie de medidas preventivas, sobre todo en niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Entre las principales recomendaciones figuran evitar la exposición prolongada al frío, salir siempre con varias capas de ropa liviana y generar calor corporal mediante el movimiento cuando se permanece en exteriores.

También se aconseja mantener los ambientes calefaccionados de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura, consumir abundante agua, no ingerir bebidas alcohólicas para combatir el frío y no fumar en espacios cerrados.

Además, ante la aparición de síntomas respiratorios, se recomienda no automedicarse y consultar con un profesional de la salud o concurrir al centro sanitario más cercano. Quienes tienen tratamientos médicos indicados deben continuar con su medicación y mantener actualizado su plan de atención.

Con el frío todavía instalado en la provincia y varios días de bajas temperaturas por delante, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para proteger la salud.