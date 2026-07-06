Así lo anticipó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados analizó la situación financiera del país y adelantó movimientos clave del Gobierno en su habitual columna de este lunes en Radio Panorama.

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Según explicó, la prioridad del Banco Central es estirar los plazos de la deuda tanto de este año como del próximo para evitar tensiones en los mercados. “La misión del Banco Central es estirar los plazos de deuda de este año y el próximo, no quieren corridas”, afirmó.

En ese marco, Granados anticipó que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará un plan para refinanciar los compromisos de 2026 y gran parte de 2027, con el objetivo de generar mayor previsibilidad. “Quieren armar un colchón que les permita estar más tranquilos”, sostuvo.

El analista detalló que el Gobierno anunciará la obtención de 4.400 millones de dólares provenientes de siete bancos internacionales, con una tasa más conveniente que la actual. De ese total, 2.690 millones se destinarán al pago de capital y 1.695 millones a intereses.

Sin embargo, advirtió que el panorama hacia adelante sigue siendo exigente: en 2026 vencen cerca de 24.000 millones de dólares, y existiría un “bache” de unos 10.000 millones que aún no tiene financiamiento asegurado.

Granados también remarcó la mejora en las reservas del Banco Central: “Hoy tiene reservas, cuando asumieron estaba en negativo”, señaló, destacando un cambio en la situación inicial de la gestión.

Otro punto relevante es la posibilidad de que el Banco Central autorice a los bancos a otorgar créditos en dólares, aunque aclaró que no será de acceso sencillo: las entidades exigirán garantías vinculadas a actividades de importación o exportación.

En el tramo final de su análisis, Granados se refirió a declaraciones del flamante jefe de Gabinete Diego Santilli sobre la gestión de Mauricio Macri quien dijo que "no pudo" realizar un cambio. Granados marcó diferencias y fue tajante: “No es que no pudo, no se animó y no quiso”.

Además, planteó una reflexión sobre las resistencias al ajuste económico: según dijo, el mensaje que recibió Macri de parte del sector empresario fue claro: “que haga el ajuste, pero no con la de ellos”.