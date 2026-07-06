Apelan a la solidaridad para recuperar el implante coclear de un adolescente santiagueño

Dilan Jiménez, de 14 años, extravió el dispositivo mientras se trasladaba en moto. Su familia lo considera esencial para su vida cotidiana.

Hoy 09:34

La familia de Dilan Jiménez, un adolescente de 14 años, lanzó un pedido de ayuda para recuperar uno de sus implantes cocleares, un dispositivo fundamental para que pueda escuchar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el relato de sus familiares, el hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando Dilan viajaba en moto junto a sus tíos desde las inmediaciones del CEPSI hacia el barrio 750 Viviendas, recorriendo la avenida Lugones.

Durante ese trayecto perdió tanto su teléfono celular como el implante coclear, por lo que creen que ambos cayeron en el mismo sector.

El implante extraviado es de color negro con detalles plateados. Dilan utiliza implantes cocleares bilaterales y su familia remarcó la importancia del dispositivo al expresar: "Es lo único que nos importa recuperar, porque es su oído".

Ante esta situación, apelan a la solidaridad de los santiagueños y solicitan que cualquier persona que encuentre el implante o tenga información sobre su paradero se comunique al 156167055. Cada dato puede ser clave para que el adolescente recupere un elemento esencial para su vida cotidiana.