El impresionante cambio físico de Inde Navarrette para su papel consagratorio en Obsession

La actriz llevó su cuerpo y su mente al límite para construir a Nikki, un personaje que la exigió al punto de dejar huellas visibles y marcar un antes y un después en su carrera.

Hoy 08:18

La transformación física de Inde Navarrette se convirtió en uno de los aspectos más impactantes de su trabajo en Obsession. Conocida por su papel en Superman & Lois, la actriz sorprendió con un registro completamente distinto, atravesado por el desgaste emocional y corporal que implicó dar vida a Nikki.

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Durante la promoción, una anécdota familiar dejó en evidencia ese cambio: su abuela, al verla tras el rodaje, le señaló sin rodeos que estaba demasiado delgada. Más allá del tono humorístico, el comentario refleja el nivel de entrega que demandó una interpretación construida desde el cuerpo.

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En diálogo con People, Navarrette explicó que su prioridad era que Nikki se sintiera como una persona real, incluso en sus momentos más extremos. Esa decisión la llevó a evitar exageraciones vacías: cada gesto, cada grito y cada quiebre debían sostener una emoción reconocible.

El cuerpo como herramienta narrativa

El desafío mayor apareció en los llamados “freak-outs”, escenas donde el personaje se desborda. Allí, la actriz trabajó con precisión el ritmo de cada estallido: cuándo comenzaba, cuánto se extendía y cómo regresaba a un estado de aparente normalidad. Para lograr ese equilibrio, tomó como referencia el trabajo de Mia Goth en Pearl, buscando una intensidad que no rompiera el vínculo con el espectador.

Inde Navarrette

Navarrette también optó por no ensayar previamente esas escenas. Necesitaba preservar la energía para el momento exacto de la toma. “Si la gastaba antes, no podía entregarlo todo”, ha explicado, dejando en claro que su método respondía más a una cuestión de resistencia que de estilo.

Un desgaste real que se volvió resultado

El rodaje, con jornadas nocturnas de hasta 14 horas, profundizó ese desgaste. Para despegarse del personaje, la actriz desarrolló una rutina simple pero necesaria: conducir de regreso a casa escuchando música o en silencio, marcando una distancia mental después de cada jornada.

Inde Navarrette

Ese proceso terminó convirtiéndose en un punto de inflexión. Inde Navarrette aseguró que Obsession la “abrió por completo”, permitiéndole descubrir nuevas capacidades interpretativas. Su cambio físico, lejos de ser superficial, funciona como la evidencia más clara de un compromiso total con el personaje.

Así, la transformación de Navarrette no solo potencia el impacto de Nikki en pantalla, sino que también consolida a la actriz como una de las nuevas figuras a seguir dentro del cine de terror.