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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 JUL 2026 | 4º
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Locales

Clima primaveral en Añatuya: temperaturas agradables este Lunes 6 de julio de 2026

Hoy los añatuyenses disfrutarán de un clima despejado y temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días sugiere un aumento continuo de las temperaturas.

Hoy 08:21

En la mañana de hoy, los añatuyenses se despiertan con un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 4.9 °C. La sensación térmica es aún más baja, alcanzando los 0.4 °C, por lo que se recomienda abrigarse al salir.

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La humedad se mantiene en un 70%, lo que puede hacer que el aire se sienta un poco más frío. Sin embargo, no hay pronósticos de lluvias, lo que promete un día soleado y agradable.

Durante la jornada de hoy, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17 °C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con un clima favorable. El viento soplará a 3.6 km/h desde el este-noreste, proporcionando una brisa suave.

Para mañana, los añatuyenses pueden anticipar un día igual de soleado, con una mínima de 5.8 °C y una máxima que podría llegar a los 19.8 °C. Sin duda, se trata de un clima ideal para disfrutar del ambiente primaveral que se está asomando.

El pronóstico para el miércoles también es alentador, con un mínima de 9.7 °C y una máxima de 23.3 °C. Los días soleados continuarán, permitiendo a los habitantes de Añatuya disfrutar de un clima agradable en esta primera semana de julio.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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